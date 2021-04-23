Шмыгаль объяснил новые правила для получения субсидий

Кабинет Министров Украины изменил правила получения субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг. Новые нормы заработают с 1 мая 2021 года.
Об этом сказал премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании правительства, которое транслировалось на Youtube.
«Начиная с мая, получатели должны будут подать новую заявку на получение. Заявки можно будет подавать в течение следующих пяти месяцев. Сделать это можно будет онлайн или по почте», — сказал он.
Как отметил премьер, сейчас 92% получают субсидии в денежной форме. «С мая все 100% будут получать живыми деньгами», — сообщил премьер.
По его словам, вводятся некоторые новые правила к тем, кому субсидии назначаться не будут.
«Если вы имеете на депозитном счете в банках более 100 тысяч гривен, покупаете новую машину или валюту единовременно на сумму более 50 тысяч гривен, вам субсидию, конечно, не назначат», — сказал Шмыгаль.
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