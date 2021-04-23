В Киеве отменяют бесплатные парковки и вводят дополнительную автофиксацию нарушений

Автоматическая система фиксации нарушений правил парковки начнет работать после ослабления карантинных ограничений в столице.
Об этом заявил мэр столицы Виталий Кличко в ходе онлайн-брифинга
«Вы все видите, сколько автомобилей прибавилось за последние годы на улицах столицы. Дорожная инфраструктура города не была рассчитана на такой трафик. Также затрудняют движение и неправильно припаркованные машины. Сегодня контроль за соблюдением правил парковки осуществляет управление по парковке при Департаменте транспортной инфраструктуры города. И для инспекторов уже разработали специальную программу, которая будет работать на базе мобильных сервисов «Киев цифровой», – сказал Виталий Кличко.
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Мэр Киева отметил, что программа удобна как для работы инспекторов, так и для автовладельцев. В частности, в ней есть интерактивная карта парковок столицы, сервисы оплаты за парковку и уплаты штрафов за нарушение ее правил.
Между тем, на время локдауна город принял решение временно сделать парковку в городе бесплатной.
«После ослабления ограничений автовладельцы смогут оплачивать парковку через приложение и не нарушать правила, оставляя машину, не уплатив. А инспекторы смогут быстро и автоматически фиксировать выявленные нарушения», – отметил Виталий Кличко.
Он отметил, что город уже сейчас наблюдает положительную тенденцию по уменьшению нарушений правил парковки. В частности, развитию культуры парковки в столице способствовала внедренная политика эвакуации, направленная прежде всего на безопасность и комфорт киевлян – как на дорогах, так и на тротуарах.
Также для комфорта водителей город рассматривает варианты увеличения количества парковочных площадок и оптимизации парковочного пространства. Также в столице планируют увеличить штатную численность инспекторов по парковке, усовершенствовать систему их обучения и ввести новые критерии качества работы инспекторского состава.
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