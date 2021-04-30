При покупках в интернете нужно требовать чек, - ГНС

Продавцы товаров на своих сайтах не всегда предоставляют правдивую информацию о количестве, цене, способах расчетов и условиях доставки товаров, чем нарушают требования законодательства о защите прав потребителей.

Об этом предупреждает Главное управление ГНС во Львовской области.

Кроме того, такие продавцы товаров в большинстве случаев не выполняют требования статьи 3 Закона Украины «О применении РРО в сфере торговли, общественного питания и услуг» и не выдают покупателям расчетные документы (чеки) или выдают документы, которые не соответствуют требованиям к расчетным документам.

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Поэтому украинцам, которые любят онлайн-шопинг, стоит быть осторожными. В налоговой обращают внимание покупателей на то, что продавцы обязаны выдавать расчетные документы (чеки), а покупатели имеют право их получать.

Если не получили чек. Неполучение расчетных документов (чеков) покупателями лишает их возможности отстаивать свои права как потребителя, поскольку у покупателей отсутствуют любые документы, подтверждающие факт заключения сделки между ним и продавцами.

«Рекомендуем гражданам-покупателям при осуществлении покупок в сети Интернет требовать у продавцов обеспечить выдачу расчетных документов (чека) в бумажном виде или отправки электронных расчетных документов», — отметили в ГНС.

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