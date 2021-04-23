0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 101 0

Минюст предлагает правительству запустить пилотный проект по автоматическому открытию ФЛП

Минюст предлагает правительству запустить пилотный проект по автоматическому открытию ФЛП

Министр юстиции Денис Малюська выносит на заседание Кабинета Министров 28 апреля проект Постановления о проведении очередного «пилотного проекта».

Об этом пишет Судебно-юридическая газета.

«На этот раз идея в том, чтобы протестировать систему автоматического открытия ФЛП. Конечно, это не значит, что всем украинцам откроют ФЛП против их воли, не поставив в известность — речь лишь об оптимизации этого процесса. Будет проходить этот проект, согласно предложениям министерства, в течение двух лет с момента утверждения», — говорится в сообщении.

Также отмечается, что с апреля 2020 года, когда были введены услуги по открытию ФЛП через «Дію», украинцы с большим интересом отнеслись к такой возможности. Так, к февралю 2021 года через «Дію» было открыто 93 тысячи ФЛП. Для сравнения, в бумажном виде подобными услугами воспользовались 122 тысячи человек.

Малюська приводит следующие потенциальные выгоды такого регулирования:

  • уменьшение административной нагрузки;
  • уменьшение времени на получение такой услуги, поскольку не будет необходимости лишний раз обращаться в государственные органы;
  • устранение субъективного фактора при государственной регистрации и, как следствие, уменьшение количества необоснованных отказов в государственной регистрации;
  • обеспечение сокращения продолжительности регистрационной процедуры;
  • устранение коррупционных составляющих, которые могут возникать при обращении в государственные органы для оказания такой услуги в обычном режиме;
  • уменьшение количества причин приходить в ЦПАУ и, соответственно, уменьшение очередей.

Как закрыть ФЛП 💼

При этом просто быть зарегистрированным в «Дії» для открытия ФЛП будет недостаточно. Для подачи заявления заявитель также должен:

  • быть гражданином Украины;
  • быть совершеннолетним;
  • иметь полную гражданскую правоспособность и дееспособность, регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика;
  • пройти аутентификацию в «Дії» с использованием квалифицированной электронной подписи и подписать этой подписью заявление.

После подачи заявления никакого участия в дальнейшем процессе для заявителя не предусмотрено. Но на то он и «пилотный проект», стоит ожидать, что первое время в определенной части случаев что-то пойдет не так, и заявителям придется делать все, как «в старые-добрые времена».

Справка Finance.ua:

  • Министр социальной политики Марина Лазебная заявляла, что при выходе на пенсию ФЛП смогут рассчитывать лишь на минимальные выплаты. При условии, что есть стаж.
  • В Украине насчитывается 212 547 ФЛП, которые работают в сфере ІТ. За последний год их количество увеличилось на 29 111 человек или на 16%. Темпы прироста несколько упали, если сравнивать с 2018—2020 годами, когда количество ФЛП в украинском ІТ увеличивалось на 20−22% ежегодно.

Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на Finance_ukr и первыми узнавайте новости в мире финансов 🤫

По материалам Finance.UA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
Весь рынок:Казна и Политика Личные финансы
Все, что мы знаем про:Минюстиции
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    DMCA.com Protection Status
    Cloudflare
    Trustpilot
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    Payment systems
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.