Минюст предлагает правительству запустить пилотный проект по автоматическому открытию ФЛП

Министр юстиции Денис Малюська выносит на заседание Кабинета Министров 28 апреля проект Постановления о проведении очередного «пилотного проекта».

Об этом пишет Судебно-юридическая газета.

«На этот раз идея в том, чтобы протестировать систему автоматического открытия ФЛП. Конечно, это не значит, что всем украинцам откроют ФЛП против их воли, не поставив в известность — речь лишь об оптимизации этого процесса. Будет проходить этот проект, согласно предложениям министерства, в течение двух лет с момента утверждения», — говорится в сообщении.

Также отмечается, что с апреля 2020 года, когда были введены услуги по открытию ФЛП через «Дію», украинцы с большим интересом отнеслись к такой возможности. Так, к февралю 2021 года через «Дію» было открыто 93 тысячи ФЛП. Для сравнения, в бумажном виде подобными услугами воспользовались 122 тысячи человек.

Малюська приводит следующие потенциальные выгоды такого регулирования:

уменьшение административной нагрузки;

уменьшение времени на получение такой услуги, поскольку не будет необходимости лишний раз обращаться в государственные органы;

устранение субъективного фактора при государственной регистрации и, как следствие, уменьшение количества необоснованных отказов в государственной регистрации;

обеспечение сокращения продолжительности регистрационной процедуры;

устранение коррупционных составляющих, которые могут возникать при обращении в государственные органы для оказания такой услуги в обычном режиме;

уменьшение количества причин приходить в ЦПАУ и, соответственно, уменьшение очередей.

При этом просто быть зарегистрированным в «Дії» для открытия ФЛП будет недостаточно. Для подачи заявления заявитель также должен:

быть гражданином Украины;

быть совершеннолетним;

иметь полную гражданскую правоспособность и дееспособность, регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика;

пройти аутентификацию в «Дії» с использованием квалифицированной электронной подписи и подписать этой подписью заявление.

После подачи заявления никакого участия в дальнейшем процессе для заявителя не предусмотрено. Но на то он и «пилотный проект», стоит ожидать, что первое время в определенной части случаев что-то пойдет не так, и заявителям придется делать все, как «в старые-добрые времена».

Справка Finance.ua:

Министр социальной политики Марина Лазебная заявляла, что при выходе на пенсию ФЛП смогут рассчитывать лишь на минимальные выплаты. При условии, что есть стаж.

В Украине насчитывается 212 547 ФЛП , которые работают в сфере ІТ. За последний год их количество увеличилось на 29 111 человек или на 16%. Темпы прироста несколько упали, если сравнивать с 2018—2020 годами, когда количество ФЛП в украинском ІТ увеличивалось на 20−22% ежегодно.

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