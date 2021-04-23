Минюст предлагает правительству запустить пилотный проект по автоматическому открытию ФЛП

Министр юстиции Денис Малюська выносит на заседание Кабинета Министров 28 апреля проект Постановления о проведении очередного «пилотного проекта».
Об этом пишет Судебно-юридическая газета.
«На этот раз идея в том, чтобы протестировать систему автоматического открытия ФЛП. Конечно, это не значит, что всем украинцам откроют ФЛП против их воли, не поставив в известность — речь лишь об оптимизации этого процесса. Будет проходить этот проект, согласно предложениям министерства, в течение двух лет с момента утверждения», — говорится в сообщении.
Также отмечается, что с апреля 2020 года, когда были введены услуги по открытию ФЛП через «Дію», украинцы с большим интересом отнеслись к такой возможности. Так, к февралю 2021 года через «Дію» было открыто 93 тысячи ФЛП. Для сравнения, в бумажном виде подобными услугами воспользовались 122 тысячи человек.
Малюська приводит следующие потенциальные выгоды такого регулирования:
При этом просто быть зарегистрированным в «Дії» для открытия ФЛП будет недостаточно. Для подачи заявления заявитель также должен:
После подачи заявления никакого участия в дальнейшем процессе для заявителя не предусмотрено. Но на то он и «пилотный проект», стоит ожидать, что первое время в определенной части случаев что-то пойдет не так, и заявителям придется делать все, как «в старые-добрые времена».
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