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Минцифра предлагает внести в прожиточный минимум стоимость услуг мобильной связи и интернета

Минцифра предлагает внести в прожиточный минимум стоимость услуг мобильной связи и интернета

Минцифра предлагает внести в прожиточный минимум стоимость услуг мобильной связи и интернета.

Об этом говорится в сообщении Министерства.

Набор продуктов питания, непродовольственных товаров и услуг, достаточный для обеспечения нормального функционирования организма человека, удовлетворения основных социальных и культурных потребностей, называют прожиточным минимумом.

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Ежегодно стоимость этого государственного социального стандарта обновляется, перечень товаров и услуг меняется с учетом современных фактических потребностей населения. Поэтому и Минцифра предлагает его расширить.

Как сказано в сообщении, мобильная связь и доступ к интернету — тоже базовые потребности человека. Они экономят время и финансовые ресурсы, а еще позволяют:

  • Оперативно вызвать скорую медицинскую помощь или полицию.
  • Учиться онлайн.
  • Работать дистанционно.
  • Планировать отдых и покупать билеты для путешествий.
  • Жаловаться на коррупционеров.
  • Указывать властям на их бездействие.
  • Не потерять паспорт гражданина Украины, пользуясь электронным документом.
    Свои предложения к Постановлению Верховной Рады Украины, которое регулирует составляющие перечня прожиточного минимума, Минцифра передала через Комитет цифровой трансформации.

Справка Finance.ua:

  • На портале «Дія» появится новая функция. Команда Министерства цифровой трансформации презентовала новую функцию статического QR-кода.
  • Министр цифровой трансформации Михаил Федоров анонсировал появление на портале и в приложении «Дія» новой услуги для украинских предпринимателей. Вскоре ФЛП смогут заплатить налоги и подать декларацию через «Дія».

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По материалам Finance.UA
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