Минцифра предлагает внести в прожиточный минимум стоимость услуг мобильной связи и интернета.

Об этом говорится в сообщении Министерства.

Набор продуктов питания, непродовольственных товаров и услуг, достаточный для обеспечения нормального функционирования организма человека, удовлетворения основных социальных и культурных потребностей, называют прожиточным минимумом.

Ежегодно стоимость этого государственного социального стандарта обновляется, перечень товаров и услуг меняется с учетом современных фактических потребностей населения. Поэтому и Минцифра предлагает его расширить.

Как сказано в сообщении, мобильная связь и доступ к интернету — тоже базовые потребности человека. Они экономят время и финансовые ресурсы, а еще позволяют:

Оперативно вызвать скорую медицинскую помощь или полицию.

Учиться онлайн.

Работать дистанционно.

Планировать отдых и покупать билеты для путешествий.

Жаловаться на коррупционеров.

Указывать властям на их бездействие.

Не потерять паспорт гражданина Украины, пользуясь электронным документом.

Свои предложения к Постановлению Верховной Рады Украины, которое регулирует составляющие перечня прожиточного минимума, Минцифра передала через Комитет цифровой трансформации.

Справка Finance.ua:

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