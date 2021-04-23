Минцифра предлагает внести в прожиточный минимум стоимость услуг мобильной связи и интернета.
Об этом говорится в сообщении Министерства.
Набор продуктов питания, непродовольственных товаров и услуг, достаточный для обеспечения нормального функционирования организма человека, удовлетворения основных социальных и культурных потребностей, называют прожиточным минимумом.
Ежегодно стоимость этого государственного социального стандарта обновляется, перечень товаров и услуг меняется с учетом современных фактических потребностей населения. Поэтому и Минцифра предлагает его расширить.
Как сказано в сообщении, мобильная связь и доступ к интернету — тоже базовые потребности человека. Они экономят время и финансовые ресурсы, а еще позволяют:
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