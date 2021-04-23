Карантин в Польше: как заробитчанам не попасть на штраф в 220 тыс. грн

На сегодняшний день в Польше от заробитчан требуют прохождения карантина. При этом наличие у мигрантов отрицательного ПЦР-теста на Covid-19, который сделали за пределами страны, не освобождает от 10-дневной самоизоляции, пишет Avianews.

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От такой самоизоляции освобождены лишь те, кто прошел полную вакцинацию от коронавируса препаратами, которые одобрены на территории ЕС.

Украинцам же, чтобы ее сократить, нужно сделать ПЦР-тест или тест на антиген коронавируса непосредственно в Польше, получив отрицательный результат.

Для этого существуют два варианта:

сдать анализ на коронавирус можно в аэропорту Варшавы (как в зоне выдачи багажа, куда имеют доступ только пассажиры, так и на открытой для всех территории);

в других аэропортах Польши, но перед вылетом необходимо уточнить, какие варианты предлагают местные лаборатории.

Стоить тест на антиген будет 200 злотых (до 1,5 тыс. грн), а тест методом ПЦР — 400 злотых (до 3 тыс. грн). Но поскольку польские власти признают оба вида теста, можно сделать тот, который дешевле.

Результат теста на антиген получают через 15−30 минут. После въезда в Польшу человек может сдать тест на коронавирус в течение 48 часов.

Если же результат окажется положительным, то на следующий день после прилета на телефон мигранта звонит автомат, который уведомляет о необходимости соблюдать условия карантина, в противном случае последуют санкции.

Штраф за нарушение самоизоляции в Польше может достигать 30 тыс. злотых (свыше 220 тыс. грн).

«Лаборатория может передавать результат в санэпидстанцию Польши в течение суток. Та, в свою очередь, имеет еще 24 часа, чтобы снять человека с самоизоляции на основании отрицательного результата теста», — говорится в материале.

Но система может сдавать сбой, в результате чего информацию о том, что заробитчанин прошел необходимый анализ, не поступает к властям. Это может привести к тому, что на место самоизоляции, указанное в анкете, прибудет полиция.

Или же у человека могут возникнуть проблемы с выездом из Польши, если он это сделает ранее 10 дней, отведенных на самоизоляцию.

Поэтому после сдачи анализа в аэропорту обязательно рекомендуется записывать контактные данные лаборатории и уточнять номер теста, который передают в санэпидстанцию.

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