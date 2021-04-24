В Укравтодоре рассказали, зачем строить дороги в Чернобыльской зоне отчуждения

Строительство дорог в Чернобыльской зоне отчуждения вызывает очень много вопросов. Ведь подавляющее большинство дорог по всей стране находятся в ужасном состоянии, а приоритеты ремонта отдаются безлюдной зоне отчуждения.
«Обновляем дорогу от КПП „Дитятки“ до „Припяти“ и подъезд к ЧАЭС. За годы после катастрофы дороги здесь точно не были в приоритете. В прошлом году Укравтодор взял на свой баланс почти 200 км дорог в зоне отчуждения. Наша задача — за 3 года привести в порядок популярные туристические маршруты и обеспечить нормальный доступ в Зону защитников природы, ученых, энергетиков и предпринимателей», — пишет на своей странице в соцсети глава «Укравтодора» Александр Кубраков.
По информации Госагентства по управлению зоной отчуждения, с 2015 по 2019 год количество туристов увеличилось с 8 до 124 тысяч, из них почти 80% – иностранцы.
«С 2018 года на территории Зоны работает первая солнечная электростанция — Solar Chernobyl. Ряд инвесторов из Украины и мира рассматривают возможность строительства новых солнечных электростанций, ведь здесь есть и доступная земля, и необходимые мощности для транспортировки электроэнергии», — отметил Александр Кубраков.
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