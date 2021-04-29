Количество новостроек в крупнейших городах Украины за последние 5 кварталов увеличилось почти на треть

Количество новостроек в крупнейших городах Украины за последние 5 кварталов увеличилось на 28%.
Об этом говорится в результатах исследования, проведенного в апреле 2021 года компанией Monitor.Estate.
Начиная с января 2020 года, в 5 крупнейших городах Украины должно появиться 390 новых объектов жилой недвижимости, начавших активно продавать свои квадратные метры:
«Это составляет около 28% от количества объектов в постоянном мониторинге новостроек сервиса по состоянию на конец марта 2021 года. За этот же период было введено в эксплуатацию 160 объектов. Из них в столице ввели в эксплуатацию 36 жилых домов. Наибольшее количество готовых домов было зарегистрировано во Львове — 38 и Киевской области — 41», — сказано в исследовании.
В ходе исследования было выявлено, что среди новых объектов ЖК за период (январь 2020 — март 2021 г.) без разрешений на строительные работы сооружается 26,6% (104 объекта).
Кроме того, 38% (147 объектов) новостроек строят на землях без соответствующего целевого назначения или без сформированного земельного участка.
463 субъекта хозяйствования, участвующих в процессе строительства, имели налоговый долг. Количество рисковых новостроек среди новых ЖК за 2020 год и первый квартал 2021 составляет 52%.
«По нашим данным, к сожалению, реформа ГАСИ существенно не повлияла на количество рисковых новостроек. На сегодня процент таких объектов составляет 52% по сравнению с 2019 годом (было 55%). Даже наоборот — отсутствие архстройконтроля дало толчок появлению такого количества новостроек в крупнейших городах Украины. При этом 26,6% из них продают квартиры, не имея соответствующих разрешительных документов на строительные работы. Примечательно, что около 160 объектов таки были введены в эксплуатацию при том, что ГАСИ было ликвидировано, — отмечают в Monitor.Estate.
По состоянию на конец 1 квартала 2021 года в постоянном мониторинге новостроек находится 1405 объектов жилой недвижимости.
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