Лазебная заявила, что разрыв между пенсией и зарплатой будет больше

Еще несколько лет назад показатель-коэффициент замещения пенсии с зарплатой был более 50%. Но сейчас он чуть больше 25%.
В дальнейшем он еще больше будет увеличиваться. Об этом в эфире программы «Перекрестный допрос» сказала министр социальной политики Марина Лазебная.
По ее словам, размер пенсии по сравнению с зарплатой в 2010—2011 годах был 54−57%. Это был очень хороший показатель. Ведь он означал, что пенсия — 50% зарплаты.
Сейчас он 27%. У нас есть неутешительный прогноз, что он будет падать. Это от того, что людей, которые платят взносы, меньше, — отметила Лазебная.
Она отметила, что кроме этого, в настоящее время минимальный взнос, который уплачивается в пенсионный фонд — 1 300 гривен, а минимальная пенсия — 1 769 гривен. То есть взнос на 60% только покрывает минимальную пенсию.
Как выровнять ситуацию. Министр рассказала, как можно выровнять такую ситуацию. Прожиточный минимум в 1769 гривен, как сказала Лазебная, является лишь расчетным, то есть нереальным и нефактическим: «Фактический — это 3,5 тысячи гривен для пенсионера. Но к нему надо идти».
В конце января 2021 года Кабинет Министров одобрил законопроект, которым предложил изменить подход к формированию прожиточного минимума, социальных выплат и денежных платежей.
Она сообщила, что в парламент внесли пакет законопроектов, чтобы определить, что прожиточный минимум должен рассчитываться иначе и быть основным стандартом для трех-четырех, на которые человек живет, в частности пенсия.
«Там где люди живут на этот стандарт — он должен быть фактический. Для пенсионера — не менее 3 тысяч гривен», — добавила Лазебная.
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