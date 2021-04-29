Honda откажется от бензиновых автомобилей до 2040 года

Японская компания Honda намерена к 2040 году полностью отказаться от производства автомобилей с бензиновыми двигателями.
Об этом сообщает NHK.
«Японская автомобилестроительная компания Honda прилагает усилия в направлении более экологичного будущего. Компания стремится достичь к 2040 году цели, согласно которой все автомобили, продаваемые под маркой Honda, будут электрическими или на топливных элементах», – говорится в сообщении.
Такими планами на своей первой пресс-конференции поделился новый президент компании Мибе Тошихиро.
Отмечается, что в соответствующие исследования и разработки Honda планирует инвестировать 5 трлн иен (около $46 млрд) в течение следующих шести лет. В частности, запустит в производство до 2024 года новую модель электромобиля, ориентированную на спрос на малогабаритные машины в Японии.
Таким образом, указывает NHK, Honda является первым японским автопроизводителем, который стремится полностью отказаться от автомобилей с бензиновыми двигателями, включая гибридные модели.
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