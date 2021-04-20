0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 174 0

С помощью BankID теперь можно удаленно открывать электронные кошельки

С помощью BankID теперь можно удаленно открывать электронные кошельки

Банки Украины стали реализовывать услуги, которые можно получить без посещения отделений, используя удаленную идентификацию клиентов с помощью Системы BankID НБУ.

Об этом сообщается на сайте регулятора.

«Система BankID НБУ может быть успешно задействована при дистанционном открытии счетов в банках, а также при предоставлении других как финансовых, так и нефинансовых услуг. Это уже подтверждает практический опыт ряда банков — участников системы. Ожидаем, что в ближайшие время количество банков, предоставляющих услуги удаленно через Систему BankID НБУ, будет расти», — подчеркнул директор Департамента платежных систем и инновационного развития Национального банка Андрей Поддерёгин.

Так, по его словам, банки используют Систему BankID НБУ для удаленной идентификации пользователей электронных денег.

«Укргазбанк стал первым банком, который реализовал возможность дистанционного получения банковских услуг с использованием Системы BankID НБУ. Она доступна для пользователей электронных денег, эмитентом которых является этот банк», — сообщают в Нацбанке.

Проект по эмиссии этих электронных денег реализован банком в партнерстве с ООО «Изи Софт» и базируется на продукте электронные деньги НПС «ПРОСТІР». Аналогичную возможность также предложил своим клиентам и Альфа-Банк — с 01 апреля этого года пользователи электронных денег Alfa Money могут открыть электронные кошельки удаленно, используя идентификацию через Систему BankID НБУ.


Инфографика: НБУ

Возможность удаленного открытия счетов с помощью системы BankID НБУ реализовал izibank (Таскомбанк). Отныне стать клиентом этого банка можно не выходя из дома, дистанционно идентифицировавшись через Систему BankID НБУ. Над подобными продуктами сейчас работают еще несколько банков, подключенных к системе в качестве абонентов — поставщиков услуг.

Справка Finance.ua:

  • Национальный банк обновил порядок присоединения абонентов к электронной системе дистанционной идентификации BankID.
  • В НБУ рассказали, как происходит процесс идентификации в Системе BankID и кто являются участниками процесса взаимодействия.

Читайте важные советы, которые пригодятся для вашего кошелька, в телеграм-канале Finance_ukr 🤫

По материалам Finance.UA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
Весь рынок:Казна и Политика Личные финансы
Все, что мы знаем про:НБУ
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    DMCA.com Protection Status
    Cloudflare
    Trustpilot
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    Payment systems
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.