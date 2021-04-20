С помощью BankID теперь можно удаленно открывать электронные кошельки

Банки Украины стали реализовывать услуги, которые можно получить без посещения отделений, используя удаленную идентификацию клиентов с помощью Системы BankID НБУ.

Об этом сообщается на сайте регулятора.

«Система BankID НБУ может быть успешно задействована при дистанционном открытии счетов в банках, а также при предоставлении других как финансовых, так и нефинансовых услуг. Это уже подтверждает практический опыт ряда банков — участников системы. Ожидаем, что в ближайшие время количество банков, предоставляющих услуги удаленно через Систему BankID НБУ, будет расти», — подчеркнул директор Департамента платежных систем и инновационного развития Национального банка Андрей Поддерёгин.

Так, по его словам, банки используют Систему BankID НБУ для удаленной идентификации пользователей электронных денег.

«Укргазбанк стал первым банком, который реализовал возможность дистанционного получения банковских услуг с использованием Системы BankID НБУ. Она доступна для пользователей электронных денег, эмитентом которых является этот банк», — сообщают в Нацбанке.

Проект по эмиссии этих электронных денег реализован банком в партнерстве с ООО «Изи Софт» и базируется на продукте электронные деньги НПС «ПРОСТІР». Аналогичную возможность также предложил своим клиентам и Альфа-Банк — с 01 апреля этого года пользователи электронных денег Alfa Money могут открыть электронные кошельки удаленно, используя идентификацию через Систему BankID НБУ.



Инфографика: НБУ

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Возможность удаленного открытия счетов с помощью системы BankID НБУ реализовал izibank (Таскомбанк). Отныне стать клиентом этого банка можно не выходя из дома, дистанционно идентифицировавшись через Систему BankID НБУ. Над подобными продуктами сейчас работают еще несколько банков, подключенных к системе в качестве абонентов — поставщиков услуг.

Справка Finance.ua:

Национальный банк обновил порядок присоединения абонентов к электронной системе дистанционной идентификации BankID.

В НБУ рассказали, как происходит процесс идентификации в Системе BankID и кто являются участниками процесса взаимодействия.

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