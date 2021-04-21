Cadillac отказывается от автомобилей на бензине

Cadillac заявляет о намерениях перейти на электрическую тягу и отказаться от двигателей внутреннего сгорания к 2030 году.
Об этом заявил руководитель Cadillac Рори Харви, сообщает европейское подразделение Bloomberg.
Американский автопроизводитель люксовых автомобилей Cadillac отказывается от производства машин с двигателями внутреннего сгорания.
Как сообщается, свой первый электрический кроссовер Cadillac планирует выпустить в 2022 году, а к 2030 году марка планирует полностью отказаться от производства автомобилей на бензиновой тяге, сосредоточившись на электрических силовых установках.
Перейти на электрические силовые установки планирует и материнская компания General Motors. Однако Cadillac обещает выполнить эту задачу на пять лет раньше. Первый электромобиль от Cadillac – кроссовер Lyriq планируется выпустить в 2022 году. По данным компании, запас хода нового авто стоимостью 60 тыс. долларов составит около 500 км без подзарядки.
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