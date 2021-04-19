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Кабмин просят продлить срок действия спецобязательств для производителей тепла

Кабмин просят продлить срок действия спецобязательств для производителей тепла

Нардепы-члены энергетического комитета Верховной Рады обратились в Кабмин с предложением о срочном рассмотрении вопроса продления срока действия спецобязательств (ПСО) на рынке газа для производителей тепловой энергии.

Об этом сообщается на сайте Рады.

Нардепы предлагают продлить срок действия ПСО для тепловиков “до решения проблем формирования их критической задолженности за использованный природный газ и создания предпосылок их выхода из кризисного положения”.

“В условиях карантинных ограничений, которые негативно сказываются на финансовой устойчивости населения, окончание действия Положения о ПСО может создать угрозу образования значительного количества проблемных ситуаций для предприятий ТКЭ во всех населенных пунктах Украины, которые и без того находятся в критическом положении”, – говорится в обращении к правительству.

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Согласно статье 11 Закона Украины “О рынке природного газа”, с целью обеспечения общественных интересов в процессе функционирования рынка природного газа на субъектов рынка природного газа в исключительных случаях и на определенный срок могут возлагаться специальные обязанности в объеме и на условиях, определенных Кабмином.

Во исполнение этой нормы, Кабмин принял постановление от 19 октября 2018 года № 867 “Об утверждении Положения о возложении специальных обязанностей на субъектов рынка природного газа для обеспечения общественных интересов в процессе функционирования рынка природного газа”.

Согласно пункту 3 этого постановления (с учетом редакции Постановления Кабинета Министров Украины № 303 от 24.04.2020), возложена обязанность поставлять производителям тепловой энергии природный газ на условиях и в порядке, которые определены положением, завершается 1 мая 2021 года.

После окончания срока действия этой нормы сегмент производителей тепловой энергии должен будет функционировать на рыночных условиях.

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По материалам Економічна Правда
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