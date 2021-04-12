НБУ обязал небанковские финучреждения раскрывать собственников

Национальный банк утвердил требования к структурам собственности поставщиков финансовых услуг. Изменения заработают с 17 апреля 2021 года.
Об этом сообщается на сайте регулятора.
«Все небанковские финансовые учреждения (кроме кредитных союзов), а также лизингодатели, операторы почтовой связи, которые имеют право предоставлять отдельные финансовые услуги, должны будут подать в Национальный банк информацию о своей структуре собственности. Они также должны опубликовать ее на собственных вебсайтах», — сказано в сообщении.
Кроме этого, все компании, которые будут обращаться в Национальный банк для получения лицензии, также должны раскрывать своих владельцев и связи между ними.
До 17 июня 2021 года небанковские финансовые учреждения должны раскрыть свои структуры собственности. В течение 6 месяцев с даты вступления в силу новых правил, то есть до 17 октября 2021 года, компании, которые не имеют прозрачных структур собственности, смогут исправить эту ситуацию и привести их в соответствие с новыми требованиями.
Основные требования к прозрачности структур собственности:
Признаки непрозрачной структуры собственности:
Последствия несоответствия структуры собственности требованиям:
Читайте важные новости и советы, которые пригодятся для вашего кошелька, в телеграм-канале Finance_ukr 🤫
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Какие пенсии получают разные категории пенсионеров — данные ПФУВчера, 17:01 - 9131 7
Мошенники придумали новую аферу с клиентами monobankВчера, 16:41 - 11474 6
Рада приняла законы о льготной растаможке авто на еврономерах4 ч. назад - 928 5
В Украину прибыла первая партия вакцины Pfizer-BioNTech5 ч. назад - 391 3
Сколько зарабатывают работники крупных предприятий7 ч. назад - 4009 3
Мошенники придумали новую аферу с клиентами monobankВчера, 16:41 - 11474 6
Какие пенсии получают разные категории пенсионеров — данные ПФУВчера, 17:01 - 9131 7
Земельный налог: какие участки не подлежат налогообложениюВчера, 21:03 - 6647
Сколько зарабатывают работники крупных предприятий7 ч. назад - 4009 3
Бизнес ожидает курс доллара на уровне 29,15 UAH/USD (опрос)6 ч. назад - 2602
В ОАЭ появилась первая в мире АЗС по вызову (видео)4 ч. назад - 67
В Европе начали продавать самый дешевый электрокар (видео)Позавчера, 10:30 - 3548
В Украине показали новый броневик для армии (видео)12.04.2021, 11:58 - 1057
Искусственный интеллект научили прогнозировать качество воздуха07.04.2021, 12:10 - 319
Toyota построила первую в мире скорую с водородной силовой установкой (фото)02.04.2021, 11:28 - 1331 2