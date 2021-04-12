НБУ обязал небанковские финучреждения раскрывать собственников

Национальный банк утвердил требования к структурам собственности поставщиков финансовых услуг. Изменения заработают с 17 апреля 2021 года.

Об этом сообщается на сайте регулятора.

«Все небанковские финансовые учреждения (кроме кредитных союзов), а также лизингодатели, операторы почтовой связи, которые имеют право предоставлять отдельные финансовые услуги, должны будут подать в Национальный банк информацию о своей структуре собственности. Они также должны опубликовать ее на собственных вебсайтах», — сказано в сообщении.

Кроме этого, все компании, которые будут обращаться в Национальный банк для получения лицензии, также должны раскрывать своих владельцев и связи между ними.

До 17 июня 2021 года небанковские финансовые учреждения должны раскрыть свои структуры собственности. В течение 6 месяцев с даты вступления в силу новых правил, то есть до 17 октября 2021 года, компании, которые не имеют прозрачных структур собственности, смогут исправить эту ситуацию и привести их в соответствие с новыми требованиями.

Основные требования к прозрачности структур собственности:

небанковские финучреждения должны отражать информацию обо всех владельцах существенного участия и ключевых участниках;

также они должны раскрывать характер взаимосвязей между ними. Документы о структуре собственности должны содержать полную и достоверную информацию на дату подачи;

все владельцы существенного участия должны согласовать такое владение с регулятором. Речь идет как о приобретении существенного участия, так и его увеличении;

в структуре собственности не должно быть лиц, которым запрещено владеть корпоративными правами и/или осуществлять значительное или решающее влияние на деятельность учреждения.

Признаки непрозрачной структуры собственности:

отсутствие владельцев существенного участия;

циклическая структура собственности;

использование трастовых конструкций с нарушением установленных требований;

несогласие с регулятором приобретения существенного участия.

Последствия несоответствия структуры собственности требованиям:

регулятор будет предоставлять время учреждениям для исправления ситуации в случае выявления проблем со структурой собственности. Однако в случае их неустранения Национальный банк будет иметь право принять решение об аннулировании всех лицензий, выданных учреждению или лицу.

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