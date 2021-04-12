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Пенсии с начала года выросли на 6,2% (инфографика)

Пенсии с начала года выросли на 6,2% (инфографика)

По состоянию на 1 апреля 2021 года в Украине насчитывалось 11 052 849 пенсионеров. Средний размер выплаты составил 3 724,65 гривен. Пенсии выше 10 тысяч гривен получали 419 022 украинца.

Об этом сообщает пресс-служба Пенсионного фонда Украины (ПФУ).

Как изменился размер пенсии. За квартал размер пенсий вырос на 217,14 гривен или на 6,2% (на 1 января 2021 года средний размер пенсий составил 3 507,51 гривен).

Размер пенсий распределяется следующим образом:

  • до 2000 грн — 15,9%, 1 760 766 человек, средняя пенсия — 1 780,13 грн,
  • от 2001 до 3000 грн — 38,8%, 4 287 088 человек, средняя пенсия — 2 477,28 грн,
  • от 3001 до 4000 грн — 19,2%, 2 123 774 человека, средняя пенсия — 3 444,03 грн,
  • от 4001 до 5000 грн — 9,1%, 1 004 321 человек, средняя пенсия — 4 448,90 грн,
  • от 5001 до 10 000 грн — 13,2%, 1 457 878 человек, средняя пенсия — 6 738,17 грн,
  • выше 10 000 грн — 3,8%, 419 022 человека, средняя пенсия — 13 859,43 грн.


Инфографика: ПФ

Справка Finance.ua:

  • Периоды получения пособия по частичной безработице и других видов помощи во время локдаунов будут засчитаны украинцам в страховой стаж.
  • В Минсоцполитики заявили о необходимости перехода к фондированной системе пенсионного обеспечения.

Как докупить страховой стаж до пенсии 👛

По материалам Finance.UA
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