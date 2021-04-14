Как менялся объем денежных переводов внутри Украины за последние 5 лет

Портал «Слово и дело» исследовал, каким был объем переводов внутри страны в 2016-2020 годах.

В 2016 году сумма перевода средств в пределах Украины составила 94 млрд грн (или 3 млрд 671 млн долларов). В 2017 году объем переводов внутри страны вырос на 26,6% ‒ до 119 млрд грн (4 млрд 456 млн долларов), в 2018-м вырос на 27% ‒ до 151 млрд грн. (5 млрд 541 млн долларов).

За 2019 год внутри Украины переслали средств на 198 млрд грн (7 млрд 679 млн долларов), это на 31,5% больше, чем годом ранее. Средняя сумма составляла 314 грн, чаще всего средства шли в Киев.

В 2020 году объем денежных переводов внутри Украины вырос на 29% ‒ до 255 млрд грн (или 9 млрд 490 млн долларов). Средняя сумма ‒ 364 грн, большинство средств также шло в Киев.



Инфографика: “Слово и дело»