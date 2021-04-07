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Банки снизили ставки на депозиты для населения

Банки снизили ставки на депозиты для населения

В марте 2021 года средние процентные ставки банков по новым депозитам в гривне для населения составили 7,2% годовых. По сравнению с февралем ставки упали на 0,5% п. п.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на данные Национального банка Украины.

Как изменились ставки в марте:

  • ставки по новым депозитам для населения в валюте упали на 0,3 п. п. до 0,7% годовых;
  • ставки по гривневым депозитам для предприятий составляли 3,8%, что на 0,1% больше, чем месяц назад. По валютным депозитам ставки упали с 1,2% до 1,0 годовых.


Таблица: РБК-Украина

Депозитный портфель банков в марте 2021 года вырос на 1,2% до 1 364 млрд грн, в т. ч. населения сократился на 0,5% до 680 млрд грн, предприятий вырос на 2,9% до 658 млрд грн.


Таблица: РБК-Украина

Справка Finance.ua:

  • Вкладчик имеет право пополнять депозит в течение срока действия договора, если это предусмотрено договором.
  • По состоянию на 1 марта 2021 года общая сумма вкладов физических лиц (в т. ч. ФЛП) в банках-участниках ФГВФЛ составила 609,17 млрд грн, что на 6,13 млрд грн больше, чем на 1 февраля 2021 г.
  • Как отличить депозиты от финансовой пирамиды, выбрать банк для вклада и сколько денег может вернуть Фонд гарантирования вкладов, рассказала глава отдела финансового просвещения Управления по вопросам информационной политики Фонда гарантирования Олеся Шницер.

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По материалам Finance.UA
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