Банки снизили ставки на депозиты для населения

В марте 2021 года средние процентные ставки банков по новым депозитам в гривне для населения составили 7,2% годовых. По сравнению с февралем ставки упали на 0,5% п. п.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на данные Национального банка Украины.
Как изменились ставки в марте:
Таблица: РБК-Украина
Депозитный портфель банков в марте 2021 года вырос на 1,2% до 1 364 млрд грн, в т. ч. населения сократился на 0,5% до 680 млрд грн, предприятий вырос на 2,9% до 658 млрд грн.
Таблица: РБК-Украина
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