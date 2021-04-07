Закон о всеукраинском референдуме вступил в силу. Его, в зависимости от вопроса, может назначать президент, Верховная рада или президент по народной инициативе.

Документ 10 апреля был опубликован в издании «Голос Украины».

В России в 2020 году проводили референдум по поправкам в Конституцию. В Шотландии в 2014 году состоялся референдум о независимости.

Согласно закону, на референдум могут выносить вопрос о внесении изменений в разделы I, III, XIII Конституции Украины; вопросы общегосударственного значения; вопросы об изменении территории Украины при условии сохранения территориальной целостности нашего государства, а также о прекращении действия тех или иных законов Украины или отдельных их положений.

В то же время не могут выноситься вопросы, противоречащие положениям Конституции, общепризнанным принципам и нормам международного права; вопросы относительно отмены или ограничения конституционных прав и свобод человека и гражданина; вопросы, направленные на ликвидацию независимости Украины, нарушение государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, создание угрозы национальной безопасности.

Также не могут выноситься на референдум и вопросы налогов, бюджета, амнистии, а также находящиеся в ведении органов правопорядка, прокуратуры или суда.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский подписал закон «О всеукраинском референдуме», который Рада приняла в январе этого года.