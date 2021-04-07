BMW показала лучший результат продаж в Китае

Компания BMW показала свой лучший результат в первом квартале в Китае по росту продаж на 97,3% до 229 748 автомобилей марки BMW и Mini в первом квартале 2021 года. Об этом 8 апреля сообщил немецкий автопроизводитель.

В BMW отметили, что продажи за первые три месяца 2021 года в Китае даже «превысили высокие докризисные поставки в первом квартале 2019 года». Количество проданных автомобилей в Китае в первом квартале было почти такое же, как в Европе в целом.

«Этот рекордно высокий уровень продаж подчеркивает наши амбициозные цели роста на год», – объяснил член правления BMW AG Питер Нота.

В целом, в первом квартале BMW поставила клиентам 636 606 автомобилей BMW, MINI и Rolls-Royce, на 33,5% больше, чем в предыдущем квартале, что стало «новым рекордным показателем за первый квартал».