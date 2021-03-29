Самые дорогие валюты мира (рейтинг 2021 года)

Очень часто, когда говорят «валюта», украинцы представляют банкноты доллара или евро. Однако валюта – это любые деньги, средство обмена у различных народов, для проведения сделок между населением или предприятиями.

Сейчас в мире существует более 180 валют, каждая из которых имеет свою цену, которую мы можем понять только после сравнения с другой валютой.

Finance.ua решил рассказать о десятке самых дорогих валют мира – и на первом месте тут далеко не привычный нам доллар.

10. Канадский доллар (Canadian dollar)

1 CAD = 0,79 USD

Канадские доллары имеют жаргонное название – «луни» (англ. «loon» – гагара), так как на однодолларовых монетах изображена полярная птица, которая является одним из национальных символов Канады.

Канадский доллар как глобальная валюта имеет меньшее значение, чем доллар США, евро, фунт стерлингов или швейцарский франк, но это валюта, в которой ведутся торги по всему миру. Канадский доллар считается валютой с ограниченной ликвидностью, однако из-за резких колебаний курса доллара США и евро ведущие мировые державы часто хранят в канадских долларах часть своих золотовалютных резервов.

9. Доллар США (US Dollar)

1 USD = 0,84 EUR

Доллар – известная всем валюта Соединенных Штатов, которая добилась звания “мировой резервной валюты”. Это значит, что больше половины золотовалютных резервов ведущих мировых держав хранится именно в этой валюте, она используется для совершения большинства международных торговых операций.

Также доллары США служат законным средством платежа в некоторых независимых государствах: Восточный Тимор, Либерия, Маршалловы Острова, Палау, Панама, Сальвадор, Федеральные Штаты Микронезии, Эквадор.

Стабильность этой валюте обеспечивает ведущее место США на мировой арене.

8. Швейцарский франк (Swiss Franc)

1 CFR = 1,08 USD

Швейцария – самая стабильная и самая богатая страна в мире. Банковскую систему этой страны уже не одно столетие называют самой прочной, а швейцарский франк — самой надежной валютой. Швейцарскую валюту относят к числу самых стабильных в мире но, в то же время, она почти не задействована в системе международных расчетов.

Помимо самой Швейцарии швейцарский франк используется как законное средство платежа на территории Лихтенштейна.

7. Европейский евро (European Euro)

1 EUR = 1,19 USD

Евро — официальная валюта Евросоюза, 17-ти стран, которые входят в его состав. Именно это обеспечивает его стабильность, ведь в числе стран ЕС есть несколько экономических “тяжеловесов”.

На евро приходится 22,2% всех мировых накоплений (у доллара этот показатель достигает 62,3%), что делает эту валюту второй резервной.

6. Доллар Каймановых Островов (Cayman Islands Dollar)

1 KYD = 1,20 USD

Доллар Каймановых Островов — денежная единица заморской территории Великобритании в Карибском море.

Высокую стоимость для этой валюты обеспечивает тот факт, что эта территория – одно из самых лучших налоговых “убежищ” в мире (оффшорная зона). Именно свобода от уплаты налогов привлекает сюда банки, страховые организации и хедж-фонды.

5. Британский фунт стерлингов (British Pound)

1 GBP = 1,37 USD

Британский фунт многие считают самой дорогой валютой в мире, но в этом рейтинге она занимает 5 место.

Первая причина дороговизны британской валюты – историческая, ведь фунт стерлингов – валюта с длинной историей, берущая начало в XII веке. Кроме того, благодаря долларам США и евро, которые чаще других валют используются при международных валютных операциях, фунты стерлингов меньше подвержены влиянию мирового экономического спада и финансовых кризисов. Это и позволяет британской валюте не только сохранять свои позиции по отношению к доллару и евро, но и стабильно дорожать.

4. Иорданский динар (Jordan Dinar)

1 JOD = 1,41 USD

Иорданский динар – это деньги Иордании с 1950 года. Именно тогда эта валюта заменила палестинский фунт, находившийся в обороте с 1927 по 1950 год.

Эмитентом иорданского динара является Центральный банк Иордании. Он же выполняет функции финансового регулятора совместно с JSC Jordan Securities Commission.

Почему стоимость иорданского динара такая высокая – объяснить довольно трудно. Эта страна не особо развита экономически, да и ей не хватает важных ресурсов, например нефти. Тем не менее, 1 иорданский динар стоит около $1,41, что делает его одной из 10 самых дорогих валют в мире.

3. Оманский риал (Oman Rial)

1 OMR = 2,60 USD

Секрет нахождения в тройке лидеров рейтинга самых дорогих валют заключается в удачном расположении государства Оман. Локация страны стратегически удачная для развития экономики – аравийский полуостров находится на пересечении торговых путей всего Ближнего востока.

Покупательная способность оманского риала очень высока. Настолько, что правительство приняло решение выпустить купюры, соответствующие номиналу 1/2, а также 1/4 риала.

2. Бахрейнский динар (Bahrain Dinar)

1 BHD = 2,65 USD

Бахрейнский динар – это национальная валюта и деньги Королевства Бахрейн в Персидском заливе. Его население – чуть более 1 млн человек. Основная статья доходов этой страны — экспорт черного золота и углеводородов.

Интересно, что Бахрейнский динар привязан к курсу доллара, и уже на протяжении 14 лет его стоимость относительно доллара не меняется.

1. Кувейтский динар (Kuwait Dinar)

1 KWD = 3,31 USD

Кувейт — это небольшое государство на берегу Персидского залива с очень большими запасами сырья: нефти и газа. Доходы от продажи нефти составляют 80% ВВП Кувейта. Богатые залежи углеводородов, легкие условия добычи и дешевизна переработки обеспечили государству лидирующие позиции по уровню жизни в мире.

Учитывая дороговизну валюты, жители Кувейта имеют неплохие доходы. Согласно статистическим данным, каждый 15-й житель страны является миллионером.