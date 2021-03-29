Что делать, если получили сообщение о задолженности за электроэнергию

Платить за электроэнергию жителям столицы необходимо ежемесячно до 20 числа. Если сложилась задолженность,

Об этом рассказали энергопоставщик YASNO.

Если пришло уведомление о задолженности, первое, на что должен обратить внимание клиент – от кого оно поступило и за какой период указанная задолженность.

Если неуплаченной осталась электроэнергия, потребленная до 31 декабря 2018 года, сообщение может быть направлено предыдущим поставщиком, который сейчас выполняет функцию оператора системы распределения (ОСР). Соответственно, накопленный к 31 декабря 2018 долг необходимо уплатить этой компании.

В случае задолженности за электроэнергию, потребленную после 1 января 2019 года, оплату нужно внести энергопоставщику YASNO (ООО «Киевские энергетические услуги»).

Это можно сделать дистанционно через Личный кабинет,

Viber-бот YASNO -online,

платежные сервисы или в отделении банка или Укрпочты.

YASNO призывает жителей столицы быть бдительными и не передавать деньги за электроэнергию сторонним лицам. Например, если позвонят из якобы «энергетической компании» с предложением оплатить свет «сотруднику», который придет в дом и возьмет наличные.

«Информацию о наличии задолженности за электроэнергию, которая сложилась после 1 января 2019 года, клиенты могут получить исключительно от YASNO. При этом поставщик не имеет отношения к сообщениям и звонкам, поступающих клиентам от других компаний. Чтобы избежать накопления задолженности и связанных с этим последствий, советуем киевлянам своевременно рассчитываться за электроэнергию – ежемесячно до 20 числа», – сказал директор YASNO в Киеве Виктор Мельников.

Справка Finance.ua:

Электроэнергия в феврале резко подорожала на 21% из-за проблем в энергетике. Недовыработка электроэнергии на АЭС и отсутствие складских запасов угля на ТЭС в необходимых объемах привели к резкому подорожанию электроэнергии в феврале.

В случае задолженности за свет и при условии предупреждения потребителя не позднее чем за 5 рабочих дней до дня отключения, оператор системы имеет право полностью или частично прекратить поставки электрической энергии потребителю.

Читайте важные советы, которые пригодятся для вашего кошелька, в телеграм-канале Finance_ukr