Что делать, если получили сообщение о задолженности за электроэнергию

Платить за электроэнергию жителям столицы необходимо ежемесячно до 20 числа. Если сложилась задолженность,
Об этом рассказали энергопоставщик YASNO.
Если пришло уведомление о задолженности, первое, на что должен обратить внимание клиент – от кого оно поступило и за какой период указанная задолженность.
Если неуплаченной осталась электроэнергия, потребленная до 31 декабря 2018 года, сообщение может быть направлено предыдущим поставщиком, который сейчас выполняет функцию оператора системы распределения (ОСР). Соответственно, накопленный к 31 декабря 2018 долг необходимо уплатить этой компании.
В случае задолженности за электроэнергию, потребленную после 1 января 2019 года, оплату нужно внести энергопоставщику YASNO (ООО «Киевские энергетические услуги»).
YASNO призывает жителей столицы быть бдительными и не передавать деньги за электроэнергию сторонним лицам. Например, если позвонят из якобы «энергетической компании» с предложением оплатить свет «сотруднику», который придет в дом и возьмет наличные.
«Информацию о наличии задолженности за электроэнергию, которая сложилась после 1 января 2019 года, клиенты могут получить исключительно от YASNO. При этом поставщик не имеет отношения к сообщениям и звонкам, поступающих клиентам от других компаний. Чтобы избежать накопления задолженности и связанных с этим последствий, советуем киевлянам своевременно рассчитываться за электроэнергию – ежемесячно до 20 числа», – сказал директор YASNO в Киеве Виктор Мельников.
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