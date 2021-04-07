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Из-за пандемии впервые за последние 30 лет сократился средний класс — Bloomberg

Из-за пандемии впервые за последние 30 лет сократился средний класс — Bloomberg

За время пандемии около 150 млн человек по всему миру опустились по социальной лестнице, а средний класс сократился впервые за 30 лет.

Об этом пишет Bloomberg.

Особенно сильно спад благосостояния задел неблагополучные страны Юго-Восточной Азии и юга Африки.

Как рассказывает издание, одной из самых экономически значимых тенденций последних десятилетий стало появление глобального среднего класса. Ожидание того, что эта группа будет продолжать расти, было центральным предположением в бизнес-планах компаний и стратегиях инвесторов. Однако тренд изменился из-за пандемии.

Согласно недавней оценке Pew Research Center, мировой средний класс (в исследовании к нему относится население, которое получает от $ 10 до $ 50 в день) сократился в прошлом году впервые с 1990-х годов. Около 150 млн человек — число, равное населению Великобритании и Германии вместе взятых — резко спустились по социально-экономической лестнице.

Например, в Индии средний класс сократился на треть (32%), в странах Южной Азии — на 25%, в африканских странах ниже Сахары — на 11%, на Ближнем Востоке — на 10%. В Китае средний класс сократился на 4%, а европейские страны и Центральная Азия потеряли 3%.

Сокращение среднего класса означает реальное изменение потребительских привычек людей уже сейчас, пишет Bloomberg. Например, владение своим автомобилем для большинства жителей Индии стало недоступным — за 12 месяцев с февраля 2020 г. по февраль 2021 г. объем продаж автомобилей в стране упал более чем на 18%.

В Бразилии, стране, известной во всем мире своими стейками, уровень потребления мяса упал на 5% до 29,3 кг на душу населения — это самый низкий уровень с 1996 года. Подорожавшее мясо бразильцы теперь заменяют куриными яйцами (их потребление выросло на 54%) и курицей (+9,7%).

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По материалам Mind
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