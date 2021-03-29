Киев продолжает отопительный сезон

В связи с тем, что в столице сохраняется прохладная погода и среднесуточная температура ниже +8 градусов, отключение тепла в Киеве вынуждены отложить на несколько дней.
Об этом сообщается на сайте Киевской городской государственной администрации.
Решение также обусловлено усилением карантинных ограничений, в связи с которыми часть киевлян будет работать дистанционно из дому.
Когда отключат тепло в столице. Прогнозы синоптиков дают основания начать отключение тепла в столице с 10 апреля.
“Также обращаем внимание, что любая домовая община может отключиться от отопления путем принятия решения на общедомовом собрании и подать соответствующий протокол теплоснабжающей компании”, – отмечают в КГГА.
Социальные объекты – больницы, садики и школы – будут отключать только по соответствующим заявкам руководителей учреждений.
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