Киев продолжает отопительный сезон

В связи с тем, что в столице сохраняется прохладная погода и среднесуточная температура ниже +8 градусов, отключение тепла в Киеве вынуждены отложить на несколько дней.

Об этом сообщается на сайте Киевской городской государственной администрации.

Решение также обусловлено усилением карантинных ограничений, в связи с которыми часть киевлян будет работать дистанционно из дому.

Когда отключат тепло в столице. Прогнозы синоптиков дают основания начать отключение тепла в столице с 10 апреля.

“Также обращаем внимание, что любая домовая община может отключиться от отопления путем принятия решения на общедомовом собрании и подать соответствующий протокол теплоснабжающей компании”, – отмечают в КГГА.

Социальные объекты – больницы, садики и школы – будут отключать только по соответствующим заявкам руководителей учреждений.

Справка Finance.ua:

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