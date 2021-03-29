Прописка онлайн: министр рассказал, как облегчат жизнь украинцам

Украинцы вскоре получат возможность менять место регистрации через мобильное приложение «Дія».
Как будет работать электронная прописка, рассказал на телеканале «Украина 24» министр цифровой трансформации Михаил Федоров.
«Смена места регистрации? Все в режиме реального времени. Это занимает считанные минуты после того, как изменилась информация в реестре. „Дія“ отражает то, что в реестре. Если человек изменил место регистрации, в реестре меняется информация отображается через несколько минут в „Дія“. Например, я получил ID-карту, через 2−3 минуты вышел из ЦПАПа, и у меня уже появился паспорт в смартфоне. Кстати, хотел сказать, что мы эту бумажку будем убирать постепенно, решать это неудобство. Мы перекладываем обязательства проверять онлайн вашу прописку на государственные органы и местное самоуправление», — заявил Федоров.
По его словам, Минцифры создает портал для чиновников, «где они смогут смотреть сами прописку человека, и не нужно будет таскать с собой этот бумажный документ».
«Пока мы не запустили смену места регистрации, сегодня вы видите в „Дії“ ту, которая была на то время, когда вы получали заграничный паспорт или ID-карту. А меняться она начнет после того, как мы запустим электронную смену места регистрации, это будет в конце апреля. Сегодня вы видите прописку, которая была у вас на момент получения документов», — добавил министр.
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