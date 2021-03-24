Киев получит новую окружную дорогу: где пройдет и когда запустят

Реализацию мегапроекта «Укравтодора» по созданию Киевской объездной дороги планируют начать уже летом в рамках программы президента «Большая стройка».
Об этом сообщила пресс-служба «Укравтодора», пишет сайт «Сегодня».
Весь проект планируется реализовать в течение 4 лет. Строительство объездной дороги является частью проекта Большой кольцевой автомобильной дороги, который предусматривает сооружение так называемого «полукольца» общей протяженностью около 150 км. Дорога поможет разгрузить столицу от транспорта, а для транзитного транспорта создаст комфортные условия проезда.
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Планируется, что объездная дорога соединит трассы М-07 Киев — Ковель, М-06 Киев — Чоп, М-05 Киев — Одесса и Н-01 Киев — Знаменка, а также Н-08 Борисполь — Мариуполь и М 03 Киев — Харьков и объезд г. Бровары.
По данным «Укравтодора», проект будет состоять из 5 участков:
Фото: Укравтодор
Разработка проектной документации пяти участков началась еще в августе 2020 года. Первые два участка уже проектируются, тендер на проектирование еще двух участков был объявлен в марте 2021 года — в настоящее время продолжается подача предложений. Тендер на проектирование последнего участка будет объявлен в ближайшее время, заявили в «Укравтодоре».
Планируется, что летом 2021 года будут готовы проекты первых участков и начнется строительство первой очереди дороги.
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