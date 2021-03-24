Киев получит новую окружную дорогу: где пройдет и когда запустят

Реализацию мегапроекта «Укравтодора» по созданию Киевской объездной дороги планируют начать уже летом в рамках программы президента «Большая стройка».

Об этом сообщила пресс-служба «Укравтодора», пишет сайт «Сегодня».

Весь проект планируется реализовать в течение 4 лет. Строительство объездной дороги является частью проекта Большой кольцевой автомобильной дороги, который предусматривает сооружение так называемого «полукольца» общей протяженностью около 150 км. Дорога поможет разгрузить столицу от транспорта, а для транзитного транспорта создаст комфортные условия проезда.

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Планируется, что объездная дорога соединит трассы М-07 Киев — Ковель, М-06 Киев — Чоп, М-05 Киев — Одесса и Н-01 Киев — Знаменка, а также Н-08 Борисполь — Мариуполь и М 03 Киев — Харьков и объезд г. Бровары.

По данным «Укравтодора», проект будет состоять из 5 участков:

От М-06 Киев — Чоп до М-05 Киев — Одесса протяженностью 35,2 км.

От М-07 Киев — Ковель — Ягодин к М-06 Киев — Чоп протяженностью 18,1 км;

От М-05 Киев — Одесса в Н-01 Киев — Знаменка протяженностью 22,9 км;

Строительство мостового перехода через р. Днепр с подходами к Н-01 Киев — Знаменка и Гора — Рогозов протяженностью 25,7 км;

От Гора — Рогозов до М-03 Киев — Харьков протяженностью 9,7 км.



Фото: Укравтодор

Разработка проектной документации пяти участков началась еще в августе 2020 года. Первые два участка уже проектируются, тендер на проектирование еще двух участков был объявлен в марте 2021 года — в настоящее время продолжается подача предложений. Тендер на проектирование последнего участка будет объявлен в ближайшее время, заявили в «Укравтодоре».

Планируется, что летом 2021 года будут готовы проекты первых участков и начнется строительство первой очереди дороги.

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