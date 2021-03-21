Украинцам разъяснили, при каких условиях они получат максимальную пенсию

Пенсия в 10 тыс. гривен — это реальность для украинских пенсионеров. Правда, не для всех. Самые большие пенсии получают те, у кого «белая» зарплата больше средней в 2 раза и есть полный стаж.

О том, как проследить, начислена ли максимальная положенная пенсия, пишет «Обозреватель».

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Если сейчас украинец получает зарплату около 11 тыс. гривен, то пенсия у него будет всего всегоь 3,5 тыс. гривен. Чтобы получать пенсионные выплаты в 10 тыс. гривен, текущая «белая» зарплата должна быть выше 20 тыс. гривен. Или же нужно иметь большой стаж. За каждый отработанный год дают от 1% расчетной зарплаты.

Размер пенсий зависит от трех переменных: средняя зарплата по стране, собственная зарплата и стаж.

Формула ее расчета: Средняя зарплата за три года х соотношение собственной зарплаты к средней х стаж в годах * 1%

Чем больше официальная зарплата, тем выше пенсия. А если человек получает официально «минималку», а остальное «в конверте», то и пенсия будет минимальной. Стаж должен быть не менее 35 лет. За каждый дополнительный год — надбавка 1%.

Сейчас пенсию выше 10 тыс. грн получают всего 3% украинцев. Еще 11% – от 5 до 10 тыс. грн. Остальные получают менее 5 тыс.

Справка Finance.ua:

В Минсоцполитики назвали сумму, какой должна быть реальная минимальная пенсия: 3370 гривен. На самом деле минимальная пенсия в стране составляет 1769 гривен.