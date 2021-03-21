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Мининфраструктуры предлагает предоставить 500 миллионов поддержки украинским авиаперевозчикам

Мининфраструктуры предлагает предоставить 500 миллионов поддержки украинским авиаперевозчикам

Министерство инфраструктуры предлагает предоставить 500 млн грн поддержки украинским авиационным компаниям.

Об этом сказал министр инфраструктуры Владислав Криклий в ходе онлайн-встречи с Европейской бизнес-ассоциацией.

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«Мы разработали соответствующие решения. Опять же, не мы, к сожалению, являемся распорядителями бюджетных программ. Мы даже нашли источник, где можно привлечь 500 млн грн для тех украинских национальных перевозчиков, которые пострадали, которые выполняли эвакуационные рейсы», — рассказал министр.

По его словам, эта сумма позволит частично компенсировать затраты на аэропортовые и аэронавигационные сборы.

Напомним, в марте 2020 года Украина временно остановила в рамках карантинных мероприятий из-за пандемии COVID-19 авиасообщение. С 5 июня прошлого года в Украине возобновили внутреннее авиасообщение и 15 июня — международное.

Украинские авиакомпании в прошлом году выполнили 49 733 полета, что на 54,7% меньше, чем за 2019 год.

По материалам УКРИНФОРМ
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