Мининфраструктуры предлагает предоставить 500 миллионов поддержки украинским авиаперевозчикам

Министерство инфраструктуры предлагает предоставить 500 млн грн поддержки украинским авиационным компаниям.

Об этом сказал министр инфраструктуры Владислав Криклий в ходе онлайн-встречи с Европейской бизнес-ассоциацией.

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«Мы разработали соответствующие решения. Опять же, не мы, к сожалению, являемся распорядителями бюджетных программ. Мы даже нашли источник, где можно привлечь 500 млн грн для тех украинских национальных перевозчиков, которые пострадали, которые выполняли эвакуационные рейсы», — рассказал министр.

По его словам, эта сумма позволит частично компенсировать затраты на аэропортовые и аэронавигационные сборы.

Напомним, в марте 2020 года Украина временно остановила в рамках карантинных мероприятий из-за пандемии COVID-19 авиасообщение. С 5 июня прошлого года в Украине возобновили внутреннее авиасообщение и 15 июня — международное.

Украинские авиакомпании в прошлом году выполнили 49 733 полета, что на 54,7% меньше, чем за 2019 год.