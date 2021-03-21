ПФУ завершил финансирование повышенных пенсий в марте

Пенсионный фонд Украины 25 марта 2021 года, согласно утвержденному графику, завершил финансирование пенсий за месяц. В последний день перечислено 1,6 млрд гривен.
Об этом сообщает пресс-служба Пенсионного фонда Украины на странице в Facebook.
На пенсионные выплаты сегодня направлено 1,6 млрд грн. Обеспечено финансирование пенсий марта на общую сумму 42,8 млрд грн.
«Выплата пенсий будет проведена в определенную каждому пенсионеру дату выплаты в установленном порядке», — сообщили в ПФ.
Инфографика: ПФ
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