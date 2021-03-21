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ПФУ завершил финансирование повышенных пенсий в марте

ПФУ завершил финансирование повышенных пенсий в марте

Пенсионный фонд Украины 25 марта 2021 года, согласно утвержденному графику, завершил финансирование пенсий за месяц. В последний день перечислено 1,6 млрд гривен.

Об этом сообщает пресс-служба Пенсионного фонда Украины на странице в Facebook.

На пенсионные выплаты сегодня направлено 1,6 млрд грн. Обеспечено финансирование пенсий марта на общую сумму 42,8 млрд грн.

«Выплата пенсий будет проведена в определенную каждому пенсионеру дату выплаты в установленном порядке», — сообщили в ПФ.

Инфографика: ПФ

Справка Finance.ua:

  • С марта месяца люди получают уже проиндексированный размер. Среднее повышение — около 300 грн.
  • С 1 апреля украинским работающим пенсионерам повысят пенсии. Всего выплаты в апреле получат около 2,7 млн украинцев.
  • В случае введения накопительной пенсионной системы минимальный размер пенсий будущих пенсионеров составит около семи тысяч гривен.

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По материалам Finance.UA
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