Кабмин разрешил вносить данные водителей арендованных авто в Единый реестр

Кабмин одобрил постановление о внесении изменений в Порядок внесения сведений о пользователе транспортного средства (лица, которое на законных основаниях пользуется транспортным средством, которое ему не принадлежит) в Единый госреестр транспортных средств.

Что это даст. Это позволит вносить в Единый госреестр транспортных средств сведения о надлежащем пользователе, который пользуется транспортным средством на основании договора финансового или оперативного лизинга и в случае совершения непосредственно им административного правонарушения будет нести админответственность.

Теперь субъекты хозяйствования через веб-приложение, размещенное на сайте Главного сервисного центра МВД, могут заполнить е-заявление с использованием квалифицированной электронной подписи (КЭП) уполномоченного в установленном порядке представителя юридического лица или надлежащего пользователя.

Это постановление также определяет, что среди оснований для отказа во внесении в этот Реестр сведений о надлежащем пользователе есть, в частности, выявление при проведении проверки по соответствующим реестрам и базам данных, доступ к которым имеет МВД, указанного в заявлении транспортного средства в аресте и\\или обременении на запрет права пользования и\\или передачи права пользования этим транспортным средством.