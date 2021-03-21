Кабмин разрешил вносить данные водителей арендованных авто в Единый реестр

Кабмин одобрил постановление о внесении изменений в Порядок внесения сведений о пользователе транспортного средства (лица, которое на законных основаниях пользуется транспортным средством, которое ему не принадлежит) в Единый госреестр транспортных средств.
Что это даст. Это позволит вносить в Единый госреестр транспортных средств сведения о надлежащем пользователе, который пользуется транспортным средством на основании договора финансового или оперативного лизинга и в случае совершения непосредственно им административного правонарушения будет нести админответственность.
Теперь субъекты хозяйствования через веб-приложение, размещенное на сайте Главного сервисного центра МВД, могут заполнить е-заявление с использованием квалифицированной электронной подписи (КЭП) уполномоченного в установленном порядке представителя юридического лица или надлежащего пользователя.
Это постановление также определяет, что среди оснований для отказа во внесении в этот Реестр сведений о надлежащем пользователе есть, в частности, выявление при проведении проверки по соответствующим реестрам и базам данных, доступ к которым имеет МВД, указанного в заявлении транспортного средства в аресте и\\или обременении на запрет права пользования и\\или передачи права пользования этим транспортным средством.
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