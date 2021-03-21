Названы сроки запуска первой 6G-сети от LG

По данным корейских журналистов, компания LG уже разработала график запуска мобильных сетей шестого поколения. Согласно утечке, переход на ещё более продвинутый стандарт — дело ближайших нескольких лет. Инсайдеры назвали не только ожидаемую дату завершения разработок 6G-оборудования, но и сроки появления первых коммерческих решений.

По данным источника, LG намерена окончить работы над проектированием 6G-сетей уже в 2024 году. К этому времени должна быть полностью подготовлена концепция нового стандарта для его дальнейшего коммерческого внедрения. При этом сама инфраструктура будет развёрнута позже и станет доступна потребителям не ранее 2029-го.

От нового стандарта ждут увеличения скорости соединения, а также снижения показателя задержки по сравнению с сетями 5G. Кроме того, апгрейд оборудования поможет производителям электроники значительно расширить функциональность устройств интернета вещей. Примечательно, что разработка стандарта 6G стартовала в 2019 году — одновременно с запуском сетей пятого поколения.