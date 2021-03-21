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Зарплаты в регионах: сколько в феврале заработали главы ОГА

Зарплаты в регионах: сколько в феврале заработали главы ОГА

Самая высокая зарплата в прошлом месяце была у главы Луганской областной администрации Сергея Гайдая – 102 тыс. 608 грн.

Об этом пишет портал «Слово и дело».

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Руководителю Кировоградской обладминистрации Андрею Назаренко за февраль насчитали 57 тыс. 33 грн. Аналогичная зарплата у главы Киевской ОГА Василия Володина. Чуть меньше – 57 тыс. 29 грн – заработал Юрий Погуляйко из Волынской ОГА.

По 56 тыс. 596 грн заработали глава Сумской ОГА Василий Хома, Полтавской ОГА Олег Синегубов, Закарпатской ОГА Анатолий Полосков, Винницкой ОГА Сергей Борзов.

Самая низкая зарплата по итогам февраля вышла у Владимира Труша, который возглавляет Тернопольскую ОГА – 41 тыс. 141 грн.


Инфографика: «Слово и дело»

По материалам Слово и Дело
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