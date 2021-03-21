Зарплаты в регионах: сколько в феврале заработали главы ОГА

Самая высокая зарплата в прошлом месяце была у главы Луганской областной администрации Сергея Гайдая – 102 тыс. 608 грн.
Об этом пишет портал «Слово и дело».
Читайте также: Зарплаты антикоррупционеров: сколько в феврале заработали руководители НАБУ, НАПК и САП
Руководителю Кировоградской обладминистрации Андрею Назаренко за февраль насчитали 57 тыс. 33 грн. Аналогичная зарплата у главы Киевской ОГА Василия Володина. Чуть меньше – 57 тыс. 29 грн – заработал Юрий Погуляйко из Волынской ОГА.
По 56 тыс. 596 грн заработали глава Сумской ОГА Василий Хома, Полтавской ОГА Олег Синегубов, Закарпатской ОГА Анатолий Полосков, Винницкой ОГА Сергей Борзов.
Самая низкая зарплата по итогам февраля вышла у Владимира Труша, который возглавляет Тернопольскую ОГА – 41 тыс. 141 грн.
Инфографика: «Слово и дело»
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
30% украинских семей не имеют никаких сбережений (инфографика)Вчера, 08:04 - 1832 20
Зеленский хочет раздать украинцам деньги, создав экономические паспорта: в чем суть идеиВчера, 14:00 - 2342 9
Киевские маршрутчики с субботы подымают цены на проездВчера, 16:30 - 1321 8
В 2021 году Минздрав планирует закупить 8 миллионов доз вакцин от коронавирусаВчера, 11:15 - 439 7
Киевстар вводит «семейные» скидки для контрактных абонентовВчера, 12:45 - 6254 4
Киевстар вводит «семейные» скидки для контрактных абонентовВчера, 12:45 - 6254 4
Зеленский хочет раздать украинцам деньги, создав экономические паспорта: в чем суть идеиВчера, 14:00 - 2342 9
Межбанк: развязка, что будет с курсом в ближайшие дниВчера, 18:25 - 2333
«Укрпочте» запретили повышать тарифыВчера, 11:33 - 1570 2
Киевские маршрутчики с субботы подымают цены на проездВчера, 16:30 - 1321 8
В Китае разработали COVID-вакцину в аэрозолиВчера, 12:10 - 150
Facebook показала браслет для управления дополненной реальностью с помощью силы мысли (видео)21.03.2021, 12:10 - 396
На основе технологии NASA создали безвоздушную велошину (фото)18.03.2021, 14:25 - 1280 1
Китай запустил ракету с экспериментальным спутником12.03.2021, 12:10 - 581 1
Во Львове Робот Da Vinci впервые прооперировал ребенка01.03.2021, 11:45 - 1923 2