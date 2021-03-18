Маршруты нового украинского лоукоста

Госавиаслужба Украины 22 марта разрешила новому украинскому лоукосту Bees Airline начать полеты по 16 чартерным и 13 регулярным маршрутам.

Об этом пишет Avianews

Из Киева – Бургас, Ираклион, Родос, Батуми, Араксос, Аликанте, Барселона, Тирана, Варна и Ларнака.

Из Одессы в Тбилиси и Ереван, из Львова в Ереван.

Чартерная сеть включает маршруты из Киева в Марса-Алам, Момбасу, Хургаду, Шарм-эль-Шейх, Анталию, Бодрум, Тиват.

Чартеры из региональных аэропортов Украины: из Львова в Марса-Алам, Хургаду, Сплит, Анталию, Тиват, из Одессы в Анталию, из Харькова в Анталию и Тиват, из Кривого Рога в Тиват.

На данный момент авиакомпания уже начала чартерные рейсы из Киева и Львова в Египет.

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