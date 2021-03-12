0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 19 0

Укрпочта увеличила доходы более чем на миллиард в год пандемии

Укрпочта увеличила доходы более чем на миллиард в год пандемии

ПАО «Укрпочта» в прошлом году получила 9,2 миллиарда гривен чистого дохода — на 1,4 млрд больше доходов 2019 года, однако прибыль компании сократилась с 600 млн грн до 184,5 млн грн.

Об этом сообщил гендиректор «Укрпочты» Игорь Смелянский.

Читайте также: «Укрпочта» разрешила получать почтовые переводы с помощью «Дії»

Он отметил, что доход в 9,2 миллиарда по итогам 2020 года вдвое больше результатов 2016 года, момента прихода новой команды. Несмотря на пандемию компания осталась в «плюсе» и заработала 184,5 млн грн.

«А значит, государство ожидает кроме около 3 млрд грн уплаченных налогов, еще и десятки миллионов дивидендов, после того как результаты будут подтверждены независимым аудитором», — отметил Смелянский.

В то же время, добавил он, «жаль, что эта прибыль уже съедена убыточными тарифами 2021 года вместо инвестиций». Также в компании есть план действий на 2021 год, в частности — начать строительство «первого за 40+ лет автоматического сортировочного центра».

По материалам Економічна Правда
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Фондовый рынок
Смотри также
Весь рынок:Фондовый рынок
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.