Под конец года доллар обесценится: в UBS назвали 2 причины

К концу текущего года курс евро к доллару вырастет до отметки 1,27 EUR/USD.

Такой прогноз на днях озвучили аналитики UBS Global Wealth Management.

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По мнению стратегов UBS, американская валюта обесценится уже к концу текущего года. Причинами возможного снижения стоимости доллара эксперты называют ультрамягкую политику ФРС США и быстрый отказ от карантинных ограничений во всем мире.

Аналитики Nomura, в свою очередь, ожидают ослабления доллара во II квартале на фоне стабилизации доходности в США. По словам экспертов, финансовые потоки «обернутся против доллара» уже в мае-июне.

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