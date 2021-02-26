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Межбанк: куда пойдет курс доллара и евро сегодня

Межбанк: куда пойдет курс доллара и евро сегодня

Вот и прошла первая декада марта на валютном рынке. Благодаря празднованию 8 марта, а также достаточно спокойной обстановке как на валютном межбанке, так и на ресурсном — особых потрясений по курсу не было. Скорее — была просто текучка. Но вторая декада обещает быть более активной и интересной как за счет внутренних причин, так и по новостям на мировых площадках. В мире сегодня пройдет оглашение решений ЕЦБ по дальнейшей денежно-кредитной политике и затем через 45 минут — пресс-конференция руководства центрального банка Европы с ответами на много неудобных и даже провокационных вопросов экономических журналистов, а 17 марта — заседание ФРС США фактически по аналогичным проблемам. Это обещает валютные ралли по паре евро/доллар как сегодня, так и в следующую среду на мировых рынках и отразится на курсе евро относительно гривны. Заработают на этом, как всегда — спекулянты.

Из внутренних факторов в этот четверг на поведение участников валютного рынка будут оказывать влияние в основном курсовые задачи и поведение крупных игроков, а также тех клиентов, кто выжидает минимальных котировок для покупки валюты.

Именно этот отложенный спрос вчера в середине дня подтянул котировки доллара вверх на казалось бы достаточно позитивном для гривны рынке. Если они и сегодня «испугаются» потенциального роста курса и решат покупать валюту — давление на курс гривны резко возрастет. Этим также не преминут воспользоваться все те же банки-спекулянты. Если же подобные опасения части клиентов не сработают — то нас ожидает достаточно спокойный день по доллару и периодические скачки котировок евро в моменты оглашения результатов решений ЕЦБ и пресс-конференции Кристин Лагард.

По нашим прогнозам объем операций 11 марта на межбанке будет находиться в пределах до $ 170−190 млн максимум при совершении до 580 сделок. Как и все предыдущие дни — особо ничего не поменяется в тактике Нацбанка. Только при очень существенных перекосах спроса и предложения на межбанке возможно его появление с соответствующей интервенцией. Но скорее всего — это в четверг не понадобится и рынок сам достигнет компромисса по курсу между продавцами и покупателями.

Котировки межбанка, по прогнозам 11 марта будут в пределах: доллар — коридор 27,60−27,85 грн, евро — коридор 32,75−33,35 грн с достаточно существенными колебаниями в середине и во второй половине сессии.

Курс доллара на Межбанке — график:

Средние курсы валют на Межбанке после открытия рынка:
доллар США — 27,75 / 27,76
евро — 33,19 / 33,21

Курсы валют на Межбанке
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По материалам Finance.UA
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