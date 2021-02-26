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Прогноз курса валют: что будет с долларом в марте и начале апреля

Прогноз курса валют: что будет с долларом в марте и начале апреля

В течение второй недели марта гривна останется в коридоре 27,7-27,8 грн за доллар и на рынке будет наблюдаться профицит валюты. Однако со второй половины марта возможны скачки курса до 27,9-28,1 грн/$. В первой декаде апреля гривна развернется обратно в коридор 27,7-27,8 грн за доллар.

За первые девять дней марта курс гривны укрепился с 27,94 до 27,7 грн за доллар. Относительно евро гривна укрепилась с 33,84 до 33,07 грн за евро. Это объясняется незначительным откатом пары евро и доллара с 1,21 до 1,18 евро за доллар за первую декаду марта. Об этом говорится в еженедельном экономическом обзоре Ukraine Economic Outlook.

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Колебания индекса доллара и пары евро и доллара были основными причинами временного отклонения гривны от ревальвационного тренда во второй половине февраля. Так, гривна двигалась по верхней границе прогнозируемого курсового коридора в 27,6-27,8 грн за доллар. И даже выходила до 27,9-27,95 грн/$.

Начало активной вакцинации и уверенность в восстановлении деловой активности до докризисного уровня — резко ухудшило инфляционные ожидания инвесторов как в развитых, так и в развивающихся странах. Это повлекло активное уменьшение портфелей облигаций.

Всего за 10 дней доходность десятилетних бондов Германии выросла с -0,55% до -0,3%, итальянские ценные бумаги с десятилетним сроком погашения выросли с 0,5% до 0,7%, французские с аналогичным сроком погашения с -0,25% до -0,06%. Десятилетние ценные бумаги США выросли с 1,15% до 1,6%.

Повышение доходностей государственных бондов ухудшает условия финансирования дефицита бюджета этих стран, который они оставили на уровне 50-60% от финансирования в 2020-м году — для поддержки восстановления экономики.

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По материалам The page
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