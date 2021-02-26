0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 301 0

В Украине планируют урегулировать ситуацию с задолженностью за коммуналку - план Шмыгаля

В Украине планируют урегулировать ситуацию с задолженностью за коммуналку - план Шмыгаля

В Украине получателей субсидий может стать больше.

Об этом сообщает правительственный портал.

«Необходимо разработать комплексное решение, которое позволит погасить уже имеющуюся задолженность. В то же время государство в дальнейшем будет поддерживать тех граждан, кто не может платить за коммунальные услуги», — отметил премьер-министр.

Какие поручения дал Шмыгаль:

  • проработать возможность расширения круга получателей субсидий, в частности провести соответствующую работу по информированию населения о возможности получения такой помощи;
  • создать инструмент, который поможет населению сверять расчеты с поставщиком.

Читайте также: Какие доходы придется задекларировать, чтобы получить субсидию

Кроме того, глава правительства поручил Минфину вместе с Минэнерго наработать механизм по решению проблемы просроченной задолженности, а Минрегиону совместно с местными властями провести коммуникационную работу для предотвращения дальнейшего роста долгов за жилищно-коммунальные услуги.

Справка Finance.ua:

  • 342 232 производства открыто относительно украинцев, которые не оплатили коммунальные услуги в 2020 году. Это на 50% больше, чем в 2019.
  • В январе расходы на субсидии были увеличены почти на 1 млрд гривен. В декабре общая сумма выплат на субсидии составила 6,6 млрд гривен, в январе на субсидии выделено уже около 7,5 млрд гривен.
  • Незаконные социальные выплаты могут быть возвращены в государственный бюджет. По каждому случаю проводится дополнительная проверка, после чего будут обращения в суд.

Кстати, если вас интересует быстрый заем до зарплаты, с помощью портала Finance.ua можно подобрать для себя оптимальные условия.

Хочу получить деньги онлайн 💸

По материалам Finance.UA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
Весь рынок:Казна и Политика Личные финансы
Все, что мы знаем про:Кабмин
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.