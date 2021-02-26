В Украине планируют урегулировать ситуацию с задолженностью за коммуналку - план Шмыгаля

В Украине получателей субсидий может стать больше.
Об этом сообщает правительственный портал.
«Необходимо разработать комплексное решение, которое позволит погасить уже имеющуюся задолженность. В то же время государство в дальнейшем будет поддерживать тех граждан, кто не может платить за коммунальные услуги», — отметил премьер-министр.
Какие поручения дал Шмыгаль:
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Кроме того, глава правительства поручил Минфину вместе с Минэнерго наработать механизм по решению проблемы просроченной задолженности, а Минрегиону совместно с местными властями провести коммуникационную работу для предотвращения дальнейшего роста долгов за жилищно-коммунальные услуги.
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