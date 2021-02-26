В Украине планируют урегулировать ситуацию с задолженностью за коммуналку - план Шмыгаля

В Украине получателей субсидий может стать больше.

Об этом сообщает правительственный портал.

«Необходимо разработать комплексное решение, которое позволит погасить уже имеющуюся задолженность. В то же время государство в дальнейшем будет поддерживать тех граждан, кто не может платить за коммунальные услуги», — отметил премьер-министр.

Какие поручения дал Шмыгаль:

проработать возможность расширения круга получателей субсидий, в частности провести соответствующую работу по информированию населения о возможности получения такой помощи;

создать инструмент, который поможет населению сверять расчеты с поставщиком.

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Кроме того, глава правительства поручил Минфину вместе с Минэнерго наработать механизм по решению проблемы просроченной задолженности, а Минрегиону совместно с местными властями провести коммуникационную работу для предотвращения дальнейшего роста долгов за жилищно-коммунальные услуги.

Справка Finance.ua:

342 232 производства открыто относительно украинцев, которые не оплатили коммунальные услуги в 2020 году. Это на 50% больше, чем в 2019.

В январе расходы на субсидии были увеличены почти на 1 млрд гривен. В декабре общая сумма выплат на субсидии составила 6,6 млрд гривен, в январе на субсидии выделено уже около 7,5 млрд гривен.

Незаконные социальные выплаты могут быть возвращены в государственный бюджет. По каждому случаю проводится дополнительная проверка, после чего будут обращения в суд.

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