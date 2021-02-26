«Укрпочта» разрешила получать почтовые переводы с помощью «Дії»

Укрпочта начала принимать е-документы в приложении «Дія» для получения посылок с наложенным платежом от 5000 грн и почтовых переводов.

Об этом написал министр инфраструктуры Владислав Криклий.

Раньше, чтобы это сделать, нужно было идти в отделение с заранее сделанными копиями бумажных документов. Теперь достаточно:

предоставить номер штрихкода ID-карты или загранпаспорта в приложении;

подтвердить передачу е-копий из «Дії», которые оператор Укрпочты просканирует за считанные секунды.

«Так и должно работать современное цифровое государство — на людей и для людей. И вместе с Минцифры мы дальше работаем над реализацией важных цифровых инициатив как на почте, так и в других отраслях транспорта», — сказано в сообщении.

Справка Finance.ua: