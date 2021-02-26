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«Укрпочта» разрешила получать почтовые переводы с помощью «Дії»

«Укрпочта» разрешила получать почтовые переводы с помощью «Дії»

Укрпочта начала принимать е-документы в приложении «Дія» для получения посылок с наложенным платежом от 5000 грн и почтовых переводов.

Об этом написал министр инфраструктуры Владислав Криклий.

Раньше, чтобы это сделать, нужно было идти в отделение с заранее сделанными копиями бумажных документов. Теперь достаточно:

  • предоставить номер штрихкода ID-карты или загранпаспорта в приложении;
  • подтвердить передачу е-копий из «Дії», которые оператор Укрпочты просканирует за считанные секунды.

«Так и должно работать современное цифровое государство — на людей и для людей. И вместе с Минцифры мы дальше работаем над реализацией важных цифровых инициатив как на почте, так и в других отраслях транспорта», — сказано в сообщении.

Справка Finance.ua:

  • Укрпочта запустила в 3 тысячах своих отделениях услугу пополнения банковской карты. «Тарифы Укрпочты на пополнение карты ниже, чем в среднем в финансовых учреждениях. Комиссия за услугу составляет 1,5% от суммы пополнения, но не менее 10 грн. Условия зачисления средств зависят от условий банка-эмитента карты. Пополнить наличными можно карту с любой технологией — бесконтактную, с чипом или магнитной лентой», — отметили в «Укрпочте».
По материалам Finance.UA
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