«Укрпочта» разрешила получать почтовые переводы с помощью «Дії»

Укрпочта начала принимать е-документы в приложении «Дія» для получения посылок с наложенным платежом от 5000 грн и почтовых переводов.
Об этом написал министр инфраструктуры Владислав Криклий.
Раньше, чтобы это сделать, нужно было идти в отделение с заранее сделанными копиями бумажных документов. Теперь достаточно:
«Так и должно работать современное цифровое государство — на людей и для людей. И вместе с Минцифры мы дальше работаем над реализацией важных цифровых инициатив как на почте, так и в других отраслях транспорта», — сказано в сообщении.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Когда в Украине снова переведут часы, если Рада не успеет отменить летнее время10 ч. назад - 2142 14
Михаил Федоров: Bitcoin — скоро ли предел6 ч. назад - 2313 12
В Украину уже переехали почти 40 белорусских ІТ-компанийВчера, 17:31 - 1663 8
В Украине за год отремонтируют и построят 150 мостовВчера, 18:00 - 593 6
В КГГА заявили о нереальности заявленных сроков достройки Дарницкого моста2 ч. назад - 256 3
Продажи подержанных иномарок выросли: Топ-5 самых популярных авто в феврале9 ч. назад - 3176 2
Когда в Украине снова переведут часы, если Рада не успеет отменить летнее время10 ч. назад - 2142 14
В Украину уже переехали почти 40 белорусских ІТ-компанийВчера, 17:31 - 1663 8
Минздрав обновил карантинные зоны: какие области в «красной зоне»4 ч. назад - 1575
Названа самая привлекательная страна для трудовых мигрантовВчера, 21:34 - 1488
Во Львове Робот Da Vinci впервые прооперировал ребенка01.03.2021, 11:45 - 863 1
Украинские ученые запатентовали уникальный сверхчувствительный тест на COVID-1926.02.2021, 15:10 - 1414
Ученым США удалось поднять в воздухе предмет с помощью света23.02.2021, 12:57 - 2705
Украинцы разработали первый в мире военный электромобиль-амфибию (видео)22.02.2021, 11:44 - 2328 10
Во Франции создали маску, убивающую коронавирус21.02.2021, 12:10 - 2105 6