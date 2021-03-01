Банк продолжает начислять задолженность по кредиту: что делать

Вы когда-то брали кредит и полагаете, что давно и полностью по нему рассчитались. Но по вашему адресу вдруг стали приходить письма о задолженности перед финансовым учреждением на астрономические суммы.
О том, что делать в этих случаях и следует ли переводить средства на счета, указанные в таких письмах пишет Минюст.
На стадии заключения договора с финансовым учреждением или позднее, если спор о взыскании кредитной задолженности уже в суде, вы должны учитывать такие хитрости банков:
Читайте также: Миллионам украинцев списали налоговые долги
Как защитить права потребителей финансовых услуг.
Если банк или другое финансовое учреждение нарушает законодательство и не соблюдает условия кредитного договора, то потребитель финансовой услуги может, при соответствующих правовых основаниях, обратиться в суд с иском или встречным иском для защиты своих прав.
При наличии оснований на это, потребители финансовых услуг могут избрать такие способы защиты своих прав, как подача иска о признании недействительным кредитного договора; о признании исполнительной надписи нотариуса о взыскании кредитной задолженности таким, что не подлежит исполнению; об обязательстве совершить определенные действия (например, произвести перерасчет задолженности или вернуть излишне уплаченные средства на счет потребителя); об обязательствах воздержаться от определенных действий; о возмещении морального ущерба при наличии такового
Намеренное неисполнение решения суда, которое вступило в законную силу, или препятствование его исполнению может повлечь за собой ответственность для виновного лица по статье 382 Уголовного кодекса Украины.
Если человек узнал, что ему продолжают начислять долги за кредит, важно своевременно обратиться за правовой помощью.
Читайте важные советы, которые пригодятся для вашего кошелька, в телеграм-канале Finance_ukr
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Суммы в платежках за февраль снова возросли: в «Киевтеплоэнерго» назвали причинуВчера, 12:30 - 765 6
Что делать, если мошенник взял онлайн-кредит на ваше имяВчера, 08:02 - 14628 4
93% заробитчан не планируют работать в Украине — опросВчера, 13:20 - 970 3
Стало известно, в какой сфере уволили больше всего украинцев в 2020 годуВчера, 14:10 - 1666 2
Когда ФЛП имеет право на больничныеВчера, 11:02 - 935 2
Страховой стаж для предпринимателей, военных и гражданских работников засчитывается по-разномуВчера, 16:25 - 22759
Владельцев Kia просят не парковать свои автомобили на улице6 ч. назад - 1880
Стало известно, в какой сфере уволили больше всего украинцев в 2020 годуВчера, 14:10 - 1666 2
93% заробитчан не планируют работать в Украине — опросВчера, 13:20 - 970 3
Когда ФЛП имеет право на больничныеВчера, 11:02 - 935 2
Китай запустил ракету с экспериментальным спутникомПозавчера, 12:10 - 129
Во Львове Робот Da Vinci впервые прооперировал ребенка01.03.2021, 11:45 - 1190 1
Украинские ученые запатентовали уникальный сверхчувствительный тест на COVID-1926.02.2021, 15:10 - 1845 1
Ученым США удалось поднять в воздухе предмет с помощью света23.02.2021, 12:57 - 3337 2
Украинцы разработали первый в мире военный электромобиль-амфибию (видео)22.02.2021, 11:44 - 2861 17