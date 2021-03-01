Банк продолжает начислять задолженность по кредиту: что делать

Вы когда-то брали кредит и полагаете, что давно и полностью по нему рассчитались. Но по вашему адресу вдруг стали приходить письма о задолженности перед финансовым учреждением на астрономические суммы.

О том, что делать в этих случаях и следует ли переводить средства на счета, указанные в таких письмах пишет Минюст.

На стадии заключения договора с финансовым учреждением или позднее, если спор о взыскании кредитной задолженности уже в суде, вы должны учитывать такие хитрости банков:

банк продолжает начисления задолженности после погашения кредита. Речь идет о случаях, когда банковские работники на словах клиенту говорят, что он полностью рассчитался по кредиту, но на самом деле какая-то минимальная сумма кредитной задолженности остается непогашенной, на нее впоследствии начисляются проценты, штрафные санкции, также добавляются расходы банка по обслуживанию счета.

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банк начисляет клиенту проценты и штрафные санкции, определенные условиями кредитного договора, но с арифметическими или другими (начисление процентов не на тело кредита, а на тело с процентами и т. д. ) ошибками в пользу банка.

банки в нарушение требований части пятнадцатой статьи 14 Закона Украины «О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей», начисляют проценты за пользование кредитом и штрафные санкции за время мобилизации должника, хотя имеются сведения и все необходимые подтверждающие документы клиента на период призыва.

клиенту начисляется задолженность на основании судебных решений о взыскании кредитной задолженности с нарушением сроков исковой давности.

банк в одностороннем порядке и без уведомления клиента меняет проценты и другие платежи по договору.

банк продает кредитную задолженность путем заключения договора уступки права требования долга. Клиент выплачивает остаток долга другому лицу, а потом узнает, что решением суда соглашение об уступке признано недействительным, и он должен платить повторно уже другому лицу.

взыскание сомнительных задолженностей банками и другими финансовыми учреждениями посредством выдачи исполнительных надписей нотариусами, которые в дальнейшем направляются на исполнение к частным исполнителям.

Как защитить права потребителей финансовых услуг.

Если банк или другое финансовое учреждение нарушает законодательство и не соблюдает условия кредитного договора, то потребитель финансовой услуги может, при соответствующих правовых основаниях, обратиться в суд с иском или встречным иском для защиты своих прав.

При наличии оснований на это, потребители финансовых услуг могут избрать такие способы защиты своих прав, как подача иска о признании недействительным кредитного договора; о признании исполнительной надписи нотариуса о взыскании кредитной задолженности таким, что не подлежит исполнению; об обязательстве совершить определенные действия (например, произвести перерасчет задолженности или вернуть излишне уплаченные средства на счет потребителя); об обязательствах воздержаться от определенных действий; о возмещении морального ущерба при наличии такового и т. д.

Намеренное неисполнение решения суда, которое вступило в законную силу, или препятствование его исполнению может повлечь за собой ответственность для виновного лица по статье 382 Уголовного кодекса Украины.

Если человек узнал, что ему продолжают начислять долги за кредит, важно своевременно обратиться за правовой помощью.

Желательно взять с собой на юридическую консультацию соответствующие документы (кредитный договор, банковскую выписку по кредиту, полученные постановления суда и исковые заявления, письма банка и т. д. ).

Вам подскажут, как правильно избрать способ защиты своих прав, при необходимости помогут правильно составить заявление или жалобу в банк.

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