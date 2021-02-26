Доступную ипотеку под 7% могут закрыть при определенных условиях - Минфин

Государственная программа «Доступная ипотека под 7%» может быть закрыта, если банки начнут сами выдавать кредиты под 7−8%.

Об этом заявил заместитель министра финансов Юрий Драганчук в эфире телеканала «Дом».

«Когда государство увидит, что рыночные условия уже примерно такие же, как по государственной программе, тогда, возможно, будет принято решение о прекращении программы. Но это не значит, что программа остановится для существующих клиентов. Всем людям, которые подпишут договоры, государство будет компенсировать ставку», — отметил Драганчук.

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По его словам, в Минфине рассчитывают, что такие условия банки будут предлагать уже примерно через год. При этом действующим клиентам государство продолжит компенсировать ставку.

«Компенсация по ставке предусмотрена в бюджете. У Фонда развития предпринимательства бюджет — 2 млрд грн. На компенсацию предусмотрено 300 млн грн, поэтому денег больше, чем надо», — сказал заместитель министра финансов.

Он также рассказал, что стать участником этой программы смогут не все. В частности, существует возрастное ограничение. На момент последнего платежа человеку, которому выдается кредит, должно быть не более 70 лет. Максимальный срок, на который выдается ипотека, — 20 лет. То есть, если кредит берется на 20 лет, то максимальный возраст участника программы — 50 лет.

По словам Драганчука, также не допускаются к участию семьи, месячный доход которых в 10 раз и более превышает среднемесячный доход в регионе. Например, если среднемесячный доход в регионе 10 тыс. грн, то семья должна зарабатывать не более 100 тыс. грн.

«Если доход более 100 тыс. грн, мы считаем, что эта семья может позволить себе кредит на коммерческих условиях или просто взять ипотеку в рассрочку», — пояснил Драганчук.

По условиям программы, максимальная стоимость квартиры составляет 2,5 млн грн, стоимость кредита в 2 млн грн. Первый взнос должен быть 15% от стоимости квартиры.