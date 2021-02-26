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Доступную ипотеку под 7% могут закрыть при определенных условиях - Минфин

Доступную ипотеку под 7% могут закрыть при определенных условиях - Минфин

Государственная программа «Доступная ипотека под 7%» может быть закрыта, если банки начнут сами выдавать кредиты под 7−8%.

Об этом заявил заместитель министра финансов Юрий Драганчук в эфире телеканала «Дом».

«Когда государство увидит, что рыночные условия уже примерно такие же, как по государственной программе, тогда, возможно, будет принято решение о прекращении программы. Но это не значит, что программа остановится для существующих клиентов. Всем людям, которые подпишут договоры, государство будет компенсировать ставку», — отметил Драганчук.

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По его словам, в Минфине рассчитывают, что такие условия банки будут предлагать уже примерно через год. При этом действующим клиентам государство продолжит компенсировать ставку.

«Компенсация по ставке предусмотрена в бюджете. У Фонда развития предпринимательства бюджет — 2 млрд грн. На компенсацию предусмотрено 300 млн грн, поэтому денег больше, чем надо», — сказал заместитель министра финансов.

Он также рассказал, что стать участником этой программы смогут не все. В частности, существует возрастное ограничение. На момент последнего платежа человеку, которому выдается кредит, должно быть не более 70 лет. Максимальный срок, на который выдается ипотека, — 20 лет. То есть, если кредит берется на 20 лет, то максимальный возраст участника программы — 50 лет.

По словам Драганчука, также не допускаются к участию семьи, месячный доход которых в 10 раз и более превышает среднемесячный доход в регионе. Например, если среднемесячный доход в регионе 10 тыс. грн, то семья должна зарабатывать не более 100 тыс. грн.

Как будет работать программа ипотеки под 7% 💸

«Если доход более 100 тыс. грн, мы считаем, что эта семья может позволить себе кредит на коммерческих условиях или просто взять ипотеку в рассрочку», — пояснил Драганчук.

По условиям программы, максимальная стоимость квартиры составляет 2,5 млн грн, стоимость кредита в 2 млн грн. Первый взнос должен быть 15% от стоимости квартиры.

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По материалам УКРИНФОРМ
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