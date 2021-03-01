НБУ рассказал о трендах карточного рынка в 2020 (инфографика)

В Национальном банке Украины проанализировали все данные карточного рынка за 2020 год и сказали основные тренды.

Прежде всего в прошлом году украинцы активно пользовались картами и переходили на бесконтактные платежи и расчеты в Интернете. Среди операций с платежными картами преобладали безналичные.

Цифры в подтверждение:

количество операций с использованием платежных карт выросло на 18,6% до 5 997,1 млн шт., а их сумма – 3 957,3 млрд грн, что на 10,6% больше против 2019 года;

почти 87% операций с платежными картами – безналичные. Их сумма составила 55,8% от всех операций с картами (по итогам 2019 года – 50,3%);

количество безналичных операций с использованием платежных карт увеличилось на 25% и составило 5 211,2 млн шт., а сумма – почти на 23% и достигла 2 208,7 млрд грн;

каждая третья безналичная операция с платежной картой осуществлялась в Интернете (36,5%). Это почти 642 млрд грн за 2020 год;

было и снижение – на 11,7% уменьшилось количество операций по получению наличных с использованием платежных карт. Однако это позитивный тренд, отмечают у регулятора.

В 2020 году украинцы меняли свои платежные привычки. Об этом свидетельствует динамика средних сумм безналичных операций с платежными картами:

средняя сумма операции перевода с карты на карту за год уменьшилась на 10,3%, до 1 444 грн;

средняя сумма операции в платежных терминалах (pos-терминалах) – на 5%, до 229 грн.

То есть владельцы платежных карт охотнее и чаще используют их для небольших покупок в магазинах или операций по переводу средств.

Шопинг в интернете. Также средняя сумма операции в сети Интернет возросла до 338 грн. Это свидетельствует о том, что украинцы все активнее совершают онлайн-платежи, в том числе и на большие суммы.

Сумма операций в сети Интернет росла в 2020 году наибольшими темпами (произошел рост на 31% по сравнению с 2019 годом). В целом каждая третья безналичная операция с платежной картой в 2020 году осуществлялась в сети Интернет (36,5%). Это почти 642 млрд гривен за 2020 год.

Половина всех безналичных операций с использованием платежных карт (49,8%) осуществлялась в платежных терминалах. Их сумма составляла четверть от всех безналичных операций (26,9%). Если в 2019 году это было 513 млрд гривен, то в 2020 году – 595 млрд гривен (произошел рост на 16% по сравнению с 2019 годом).

На протяжении всего прошлого года также активно развивался бесконтакт. Например, количество бесконтактных карт выросло более чем на половину – до 13,2 млн карт. Почти 87% pos-терминалов принимают бесконтактную оплату.

И в дополнение 2020 год продемонстрировал заметное расширение платежной инфраструктуры. Количество субъектов хозяйствования, принимающих платежные карты, выросло на 36,1% (до почти 327 тысяч), а сеть торговых pos-терминалов – более чем на 12% (до 375 тысяч).