НБУ рассказал о трендах карточного рынка в 2020 (инфографика)

В Национальном банке Украины проанализировали все данные карточного рынка за 2020 год и сказали основные тренды.
Прежде всего в прошлом году украинцы активно пользовались картами и переходили на бесконтактные платежи и расчеты в Интернете. Среди операций с платежными картами преобладали безналичные.
Цифры в подтверждение:
В 2020 году украинцы меняли свои платежные привычки. Об этом свидетельствует динамика средних сумм безналичных операций с платежными картами:
То есть владельцы платежных карт охотнее и чаще используют их для небольших покупок в магазинах или операций по переводу средств.
Шопинг в интернете. Также средняя сумма операции в сети Интернет возросла до 338 грн. Это свидетельствует о том, что украинцы все активнее совершают онлайн-платежи, в том числе и на большие суммы.
Сумма операций в сети Интернет росла в 2020 году наибольшими темпами (произошел рост на 31% по сравнению с 2019 годом). В целом каждая третья безналичная операция с платежной картой в 2020 году осуществлялась в сети Интернет (36,5%). Это почти 642 млрд гривен за 2020 год.
Половина всех безналичных операций с использованием платежных карт (49,8%) осуществлялась в платежных терминалах. Их сумма составляла четверть от всех безналичных операций (26,9%). Если в 2019 году это было 513 млрд гривен, то в 2020 году – 595 млрд гривен (произошел рост на 16% по сравнению с 2019 годом).
На протяжении всего прошлого года также активно развивался бесконтакт. Например, количество бесконтактных карт выросло более чем на половину – до 13,2 млн карт. Почти 87% pos-терминалов принимают бесконтактную оплату.
И в дополнение 2020 год продемонстрировал заметное расширение платежной инфраструктуры. Количество субъектов хозяйствования, принимающих платежные карты, выросло на 36,1% (до почти 327 тысяч), а сеть торговых pos-терминалов – более чем на 12% (до 375 тысяч).
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