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Госипотека может подорожать из-за повышения учетной ставки НБУ, — эксперт

Госипотека может подорожать из-за повышения учетной ставки НБУ, — эксперт

Государственные программы по ипотечному кредитованию не станут стимулом для полноценного развития ипотеки в Украине.

Такое мнение высказал основатель и управляющий партнер группы компаний DIM Александр Насиковский.

По его словам, анонсированные президентом и премьер-министром Украины ипотечные программы «Доступное жилье» под 7% и лизинговая программа под 5% лишь номинально могут решить насущный жилищный вопрос для определенных категорий граждан.

Эксперт считает, что главный позитив этих программ в том, что государство будет делить риски с заемщиком, и такая инициатива — это огромный «плюс» для власти.

Вместе с тем достаточно сложная макроэкономическая ситуация в Украине и отсутствие госгарантий, что процентные ставки для заемщиков не будут пересмотрены, ставят под сомнение эффективность реализации таких программ.

На его взгляд, отказ МВФ в очередном транше на фоне существенных финансовых обязательств по выплатам предыдущих международных займов, а также заявление представителей НБУ о возможном повышении учетной ставки из-за растущих инфляционных рисков не будут способствовать полноценной реализации государственных программ по ипотеке.

«Согласно программе „Доступное жилье“ размер компенсации банкам за выданные кредиты не будет меняться — государство „покроет“ до 9% банковских издержек на выданный кредит. Но тут возникает вполне резонное опасение, что данной программе будет очень трудно „удержаться“ в рамках задекларированных 7% для заемщика. И на данный момент нет никаких гарантий того, что из-за неблагоприятной экономической ситуации, проценты по выплатам ипотеки не изменятся», — говорит Насиковский.

Не исключено, что, например, семья, оформившая кредит сроком на 10 лет под 7%, уже через год или два будет вынуждена платить 10%, а то и 12%", считает эксперт.

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По материалам УБР
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