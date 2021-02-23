0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 38 0

В Карибском море построят плавучий остров с квартирами от $20 тысяч

В Карибском море построят плавучий остров с квартирами от $20 тысяч

Уникальный проект с жильем от обычного до супер-элитного в виде плавучего острова в Карибском море собирается воплотить в жизнь строительная группа Blue Estate.

Как сообщает CNN, расположен остров будет в 25 минутах перелета на самолете от Нассау и в полутора часах от Майами. Его размеры будут вдвое меньше Монако – 1,5 км на 1 км, а цены на жилье будут варьироваться от $19 800 до $1 млрд. Рассчитан на постоянное проживание до 15 тысяч человек.

Так, на острове есть небольшие квартиры, площадь которых не превышает 20 “квадратов” и стоимостью до $20 тысяч. Продаются здесь и большие квартиры, с балконами и шикарными видами за $194 тысячи. Кому позволяет финансовое благосостояние могут купить за $54 млн виллу. В ней есть сады и пять спален. Также на острове будут и два особняка стоимостью по $1,15 млрд. Но чтобы их купить, необходимо будет представить “новаторскую архитектурную концепцию”. Стоит подчеркнуть, что на один особняк уже подана заявка.


Фото: CNN

Особенных требований, чтобы здесь поселиться, нет. Нужно придерживаться определенных правил сообщества и уметь себя обеспечивать. Так, жители должны отказаться от использования одноразового пластика и автомобилей. На острове также можно заниматься бизнесом, при этом для желающих будут существовать “налоговые каникулы” на один год.

Построен он будет из сверхмощных бетонных модулей, огражден 50-метровыми стенами, которые должны будут спасать остров от больших волн. В случае надвигающегося шторма остров можно будет переместить и минимизировать последствия непогоды таким образом. Энергия для острова будет вырабатываться из возобновляемых источников.


Фото: CNN

Стоит отметить, что недвижимость на островах начала пользоваться бешенной популярностью после всплеска эпидемии коронавируса. Это подтвердил и директор по коммуникациям Blue Estate Group Эрик Шмидт.

“Сначала мы волновались, что пандемия может оказать негативное влияние на проект. Но, к счастью, всё обернулось иначе. Некоторые районы почти полностью раскуплены, и отдел продаж делает все возможное, чтобы вовремя реагировать на все запросы и вопросы”, – рассказал он.


Фото: CNN

На острове будут располагаться школы и медучреждение, клубы, бассейны, рестораны и многое другое для комфортного проживания здесь.

По материалам Обозреватель
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Недвижимость
Смотри также
Весь рынок:Недвижимость Мир
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.