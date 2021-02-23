В Карибском море построят плавучий остров с квартирами от $20 тысяч

Уникальный проект с жильем от обычного до супер-элитного в виде плавучего острова в Карибском море собирается воплотить в жизнь строительная группа Blue Estate.
Как сообщает CNN, расположен остров будет в 25 минутах перелета на самолете от Нассау и в полутора часах от Майами. Его размеры будут вдвое меньше Монако – 1,5 км на 1 км, а цены на жилье будут варьироваться от $19 800 до $1 млрд. Рассчитан на постоянное проживание до 15 тысяч человек.
Так, на острове есть небольшие квартиры, площадь которых не превышает 20 “квадратов” и стоимостью до $20 тысяч. Продаются здесь и большие квартиры, с балконами и шикарными видами за $194 тысячи. Кому позволяет финансовое благосостояние могут купить за $54 млн виллу. В ней есть сады и пять спален. Также на острове будут и два особняка стоимостью по $1,15 млрд. Но чтобы их купить, необходимо будет представить “новаторскую архитектурную концепцию”. Стоит подчеркнуть, что на один особняк уже подана заявка.
Фото: CNN
Особенных требований, чтобы здесь поселиться, нет. Нужно придерживаться определенных правил сообщества и уметь себя обеспечивать. Так, жители должны отказаться от использования одноразового пластика и автомобилей. На острове также можно заниматься бизнесом, при этом для желающих будут существовать “налоговые каникулы” на один год.
Построен он будет из сверхмощных бетонных модулей, огражден 50-метровыми стенами, которые должны будут спасать остров от больших волн. В случае надвигающегося шторма остров можно будет переместить и минимизировать последствия непогоды таким образом. Энергия для острова будет вырабатываться из возобновляемых источников.
Фото: CNN
Стоит отметить, что недвижимость на островах начала пользоваться бешенной популярностью после всплеска эпидемии коронавируса. Это подтвердил и директор по коммуникациям Blue Estate Group Эрик Шмидт.
“Сначала мы волновались, что пандемия может оказать негативное влияние на проект. Но, к счастью, всё обернулось иначе. Некоторые районы почти полностью раскуплены, и отдел продаж делает все возможное, чтобы вовремя реагировать на все запросы и вопросы”, – рассказал он.
Фото: CNN
На острове будут располагаться школы и медучреждение, клубы, бассейны, рестораны и многое другое для комфортного проживания здесь.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Нацкомиссия сравнила тарифы на воду в Европе, странах СНГ и УкраинеВчера, 14:00 - 1787 10
Зеленский надеется получить 1,2 млн доз вакцины AstraZeneca от Польши в мартеВчера, 12:45 - 415 7
За оскорбление полицейского можно будет получить арест до 15 суток – законопроектВчера, 08:45 - 924 7
Витренко сообщил, что будет с тарифами на газ для населения по завершении действия предельной ценыВчера, 12:03 - 6675 6
5 тысяч иностранных IT-специалистов смогут трудоустроиться в Украине — КабминВчера, 11:05 - 983 6
Безналичные платежи будут проходить по новым правиламВчера, 09:03 - 11584
Витренко сообщил, что будет с тарифами на газ для населения по завершении действия предельной ценыВчера, 12:03 - 6675 6
К кому может прийти с проверкой Фонд социального страхованияВчера, 13:02 - 2989
IKEA в Украине ввела плату за самовывоз товаровВчера, 15:48 - 1866 3
Нацкомиссия сравнила тарифы на воду в Европе, странах СНГ и УкраинеВчера, 14:00 - 1787 10
Ученым США удалось поднять в воздухе предмет с помощью света23.02.2021, 12:57 - 1002
Украинцы разработали первый в мире военный электромобиль-амфибию (видео)22.02.2021, 11:44 - 1000 3
Во Франции создали маску, убивающую коронавирус21.02.2021, 12:10 - 1025 5
Марсоход NASA Perseverance сел на Марсе19.02.2021, 10:04 - 741 3
Microsoft представила беспроводную гарнитуру Xbox (видео)17.02.2021, 10:15 - 306