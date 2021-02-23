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В Украине растет розничная торговля

В Украине растет розничная торговля

Оборот розничной торговли в Украине в январе 2021 года, по сравнению с январем 2020 года (в сопоставимых ценах), вырос на 3,5%.

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Согласно сообщению, больше всего оборот розничной торговли вырос в таких областях: Киевской – на 13,9%; Черниговской – на 10,7% и Запорожской – на 6,9%.

Сократился оборот в Волынской, Кировоградской, Львовской, Николаевской, Ривненской, Харьковской, Хмельницкой и Черкасской областях.

По информации Госстата, оборот розничной торговли в январе 2021 года по сравнению с декабрем 2020 года сократился на 27,9%.

По материалам Finance.UA
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