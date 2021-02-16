Бизнес призвал правительство пересмотреть часть ограничений на период адаптивного карантина

Европейская бизнес ассоциация (ЕБА) обнародовала ряд предложений, связанных с работой компаний в «красной», «оранжевой» и «желтой» зонах.
Об этом сообщается на сайте ЕБА.
Что будет разрешено:
Тем не менее, бизнес все же имеет некоторые предложения, которые Европейская Бизнес ассоциация призывает учесть:
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Европейская Бизнес Ассоциация обращается с просьбой к правительству учесть данные предложения и предоставить разъяснения относительно проблемных моментов, чтобы бизнес имел конкретное понимание, по каким правилам работать, и со стороны органов власти не было злоупотреблений.
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