Бизнес призвал правительство пересмотреть часть ограничений на период адаптивного карантина

Европейская бизнес ассоциация (ЕБА) обнародовала ряд предложений, связанных с работой компаний в «красной», «оранжевой» и «желтой» зонах.

Об этом сообщается на сайте ЕБА.

Что будет разрешено:

торговля бизнеса, где меньше 60% площади предназначено для торговли продуктами питания, топливом, лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения, ветеринарными препаратами, кормами, средствами гигиены и бытовой химией, средствами связи, печатными средствами массовой информации, ветеринарными препаратами, кормами, семенами, средствами защиты растений, без ограничения доступа посетителей к другим товарам, представленным в ассортименте указанных бизнесов.

Тем не менее, бизнес все же имеет некоторые предложения, которые Европейская Бизнес ассоциация призывает учесть:

постановлением запрещается деятельность бизнеса, который обслуживает посетителей, без надетых средств индивидуальной защиты (защитные маски или респираторы), которые прикрывают нос и рот. То есть, исходя из формулировки, если бизнес обслуживает клиента без маски, ему грозит не штраф, а закрытие, что может быть основанием для злоупотреблений со стороны контролирующих органов. Поэтому стоит либо уточнить данную формулировку в постановлении, либо же убрать положение из документа;

также бизнес предлагает разрешить осуществлять торговлю в магазинах электротоварами, которые предназначены для уборки и дезинфекции помещений или территорий, которые приобретают особую важность в период эпидемии;

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кроме того, устанавливается ограничение или запрет на проведение всех массовых (развлекательных, спортивных, социальных, рекламных и других) мероприятий, кроме проведения официальных спортивных мероприятий, включенных в Единый календарный план физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий Украины, и тому подобное. В то же время, ограничивается деятельность выставочных центров. Однако такие бизнесы имеют значительную налоговую нагрузку по налогу на землю, при этом в период длительных карантинных мер лишены возможности проводить хозяйственно-экономическую деятельность. Поэтому стоит разрешить проведение массовых мероприятий в помещениях выставочных центров с соблюдением санитарных норм и видов ивентов, которые разрешены для проведения.

Европейская Бизнес Ассоциация обращается с просьбой к правительству учесть данные предложения и предоставить разъяснения относительно проблемных моментов, чтобы бизнес имел конкретное понимание, по каким правилам работать, и со стороны органов власти не было злоупотреблений.

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