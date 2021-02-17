Банки получили 660 млн грн короткого рефинанса

Национальный банк на аукционе в пятницу предоставил пяти банкам 660 млн грн рефинансирования сроком до 84 дней под 6% годовых.
«19.02.2021 состоялся количественный тендер по рефинансированию банков сроком до 84 дней, по результатам которого удовлетворены заявки 5-ти банков на 660 млн грн по процентной ставке 6% годовых», — сообщает регулятор.
12 февраля НБУ провел тендер по поддержке ликвидности банков сроком до 84 дней (3 месяца) и 1820 дней (5 лет).
На аукционах 18 банков получили суммарно 9,36 млрд грн рефинанса НБУ.
Из них Ощадбанк привлек 5 млрд грн рефинансирования сроком до 5 лет под 6% годовых, а Радабанк — 38 млн грн сроком до 84 дней под 6% годовых.
5 февраля четыре банка получили 440 млн грн краткосрочного рефинансирования НБУ.
В частности, короткий рефинанс получили Укрстройинвестбанк — 64 млн грн, банк «Авангард» — 60 млн грн и банк «Грант» — 46 млн грн.
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