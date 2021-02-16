Шмыгаль сообщил, как правительство собирается стабилизировать рынок цен на газ

Правительство работает с министерством энергетики и НАК «Нафтогаз» относительно введения годового продукта для стабилизации цены на газ, а также ведутся переговоры с международными финансовыми организациями о софинансировании проектов по удешевлению тарифов на газ и электроэнергию.

Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время Часа вопросов к правительству.

«Помимо мероприятий, которые мы озвучивали, мы работаем сейчас с профильным министерством, с НАК „Нафтогазом“, по введению, во-первых, годового продукта, для того чтобы обеспечить стабильную цену, если говорить о газе. Мы обработали и внесли еще некоторые дополнения к постановлению в отношении цены на газ в феврале-марте. Отдельно с апреля-мая месяца будем прорабатывать и предлагать летние продукты и стабилизацию на рынке цены на газ для украинцев», — сказал премьер.

По его словам, Украина обращается за помощью к европейским партнерам с просьбой поделиться опытом и технологиями относительно того, как удешевлять цену на газ и электроэнергию.

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«Кроме этого, ведут переговоры с международными финансовыми организациями о софинансировании проектов по удешевлению тарифов, цен на газ и электроэнергию. Отдельно хочу сказать, что меморандум, подписанный с городскими головами, включает в себя целый ряд мер по стабилизации ситуации на рынке предоставления коммунальных услуг в части тепла и горячего водоснабжения. Также им предусмотрено принять меры по нормализации и упорядочению работы КП, чтобы не допустить их банкротств, обеспечить стабильную подачу тепла в этом и следующем отопительном сезоне», — добавил Шмыгаль.

Справка Finance.ua:

Верховная Рада приняла за основу законопроект № 4248−1, который предусматривает продление конечных сроков установки индивидуальных счетчиков для населения до 1 января 2023 года.

И.о. министра энергетики Юрий Витренко заявил, что в Украине тарифы на газ взлетели на 22%, но европейцы платят втрое больше.

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