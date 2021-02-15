В киевском университете будут разрабатывать электротранспорт

На базе Национального технического университета «Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского» (КПИ) планируется открытие исследовательского центра для разработки экотранспорта.

Как сообщила доцент кафедры конструирования машин и директор департамента инноваций и трансфера технологий КПИ Оксана Юрчишин, Центр исследований и разработок – R&D Центр – при поддержке компании Delfast в рамках нового проекта университета – ТехноХАБ КПИ.

По ее словам, сотрудничество КПИ и Delfast началось еще в ноябре 2019 года, когда был создан кружок «Экотранспорт», где студенты из трех факультетов начали конструировать электробайк при поддержке и консультации специалистов компании.

После запуска центра можно будет изготовить опытный образец созданного студентами электробайка. Также будут разрабатываться и другие виды экотранспорта. Планы по созданию этого исследовательского центра у КПИ и Delfast имеются еще с 2019 года.