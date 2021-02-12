В Украине подали на регистрацию вакцину AstraZeneca

В Государственный экспертный центр Министерства здравоохранения Украины была подана заявка о государственной регистрации в Украине вакцины AstraZeneca против коронавируса. Заявку подали вчера.
Об этом сообщает пресс-служба Центра общественного здоровья Украины.
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В ЦОС отметили, что вчера Всемирная организация здравоохранения одобрила вакцину AstraZeneca для экстренного применения, тем самым разрешила использование этой вакцины во всем мире в рамках инициативы COVAX.
“Вчера, 15 февраля 2021 года, в Государственный экспертный центр Министерства здравоохранения Украины подали заявку о государственной регистрации в Украине вакцины Oxford/AstraZeneca”, – говорится в сообщении.
В ВОЗ заявили, что одобрены два варианта препарата. Один из них проводится совместно с компанией SKBio в Южной Корее, второй – в Институте сыворотки Индии.
Стратегическая консультативная группа экспертов по иммунизации рекомендовала использование препарата для всех возрастных групп от 18 лет и старше.
В ходе исследований было установлено, что эффективность вакцины составляет 63,09%. В организации отметили, что она подходит для небогатых стран из-за простых требований к хранению.
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