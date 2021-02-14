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ТОП-20 самых популярных кроссоверов на вторичном рынке (инфографика)

ТОП-20 самых популярных кроссоверов на вторичном рынке (инфографика)

В январе текущего года на кроссоверы пришлось 20% от всех сделок на вторичном авторынке, в сегменте новых машин SUV заняли более 50%.

Об этом пишет Auto.ria со ссылкой на данные МВД.

По данным портала, Nissan Rogue (вместе с X-Trail) продолжает лидировать среди кроссоверов с пробегом, однако уже не с таким значительным разрывом, как в предыдущие месяцы. Также возрос интерес к двум Toyota Land Cruiser: «классическому» и Prado. Также трудно вспомнить, когда в двадцатку кроссоверов попадал Peugeot 3008, – а в этот раз он появился на 19-й позиции.

ТОП-20 популярных кроссоверов и SUV в Украине начала 2021 года:

  • Nissan Rogue/X-Trail – 989 единиц.
  • Hyundai Tucson/Ix35 – 782 ед.
  • Mitsubishi Outlander – 732 ед.
  • Hyundai Santa Fe – 646 ед.
  • BMW X5 – 637 ед.
  • Nissan Qashqai – 563 ед.
  • Volkswagen Tiguan – 548 ед.
  • Toyota RAV4 – 515 ед.
  • Kia Sportage – 513 ед.
  • Volkswagen Touareg – 489 ед.
  • ВАЗ Нива 2121 – 482 ед.
  • Honda CR-V – 457 ед.
  • KIA Sorento – 415 ед.
  • Ford Escape – 391 ед.
  • Toyota LC Prado –352 ед.
  • Audi Q7 – 342 ед.
  • Mazda CX-5 – 341 ед.
  • Subaru Forester – 339 ед.
  • Peugeot 3008 – 297 ед.
  • Toyota Land Cruiser –280 ед.

Справка Finance.ua:

  • В прошлом году в среднем ежемесячно украинский автопарк пополнялся на 36 тыс. «свежепригнанных» автомобилей. За первый месяц этого года количество пригнанных машин составило 26,4 тыс.
  • Также в прошлом году зафиксировано 28,1 тыс. официальных перерегистраций авто с газобаллонным оборудованием (ГБО). Тогда как в 2019-м столько было примерно за 2,5-3 месяца. Такой спад обусловлен изменением процедуры «легализации» ГБО, которая предусматривает внесение информации в техпаспорт за дополнительную оплату.

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По материалам Finance.UA
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