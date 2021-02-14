ТОП-20 самых популярных кроссоверов на вторичном рынке (инфографика)

В январе текущего года на кроссоверы пришлось 20% от всех сделок на вторичном авторынке, в сегменте новых машин SUV заняли более 50%.
Об этом пишет Auto.ria со ссылкой на данные МВД.
По данным портала, Nissan Rogue (вместе с X-Trail) продолжает лидировать среди кроссоверов с пробегом, однако уже не с таким значительным разрывом, как в предыдущие месяцы. Также возрос интерес к двум Toyota Land Cruiser: «классическому» и Prado. Также трудно вспомнить, когда в двадцатку кроссоверов попадал Peugeot 3008, – а в этот раз он появился на 19-й позиции.
ТОП-20 популярных кроссоверов и SUV в Украине начала 2021 года:
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