ТОП-20 самых популярных кроссоверов на вторичном рынке (инфографика)

В январе текущего года на кроссоверы пришлось 20% от всех сделок на вторичном авторынке, в сегменте новых машин SUV заняли более 50%.

Об этом пишет Auto.ria со ссылкой на данные МВД.

По данным портала, Nissan Rogue (вместе с X-Trail) продолжает лидировать среди кроссоверов с пробегом, однако уже не с таким значительным разрывом, как в предыдущие месяцы. Также возрос интерес к двум Toyota Land Cruiser: «классическому» и Prado. Также трудно вспомнить, когда в двадцатку кроссоверов попадал Peugeot 3008, – а в этот раз он появился на 19-й позиции.

ТОП-20 популярных кроссоверов и SUV в Украине начала 2021 года:

Nissan Rogue/X-Trail – 989 единиц.

Hyundai Tucson/Ix35 – 782 ед.

Mitsubishi Outlander – 732 ед.

Hyundai Santa Fe – 646 ед.

BMW X5 – 637 ед.

X5 – 637 ед. Nissan Qashqai – 563 ед.

Volkswagen Tiguan – 548 ед.

Toyota RAV4 – 515 ед.

Kia Sportage – 513 ед.

Volkswagen Touareg – 489 ед.

ВАЗ Нива 2121 – 482 ед.

Нива 2121 – 482 ед. Honda CR-V – 457 ед.

KIA Sorento – 415 ед.

Sorento – 415 ед. Ford Escape – 391 ед.

Toyota LC Prado –352 ед.

Audi Q7 – 342 ед.

Mazda CX-5 – 341 ед.

Subaru Forester – 339 ед.

Peugeot 3008 – 297 ед.

Toyota Land Cruiser –280 ед.

Справка Finance.ua:

В прошлом году в среднем ежемесячно украинский автопарк пополнялся на 36 тыс. «свежепригнанных» автомобилей. За первый месяц этого года количество пригнанных машин составило 26,4 тыс.

Также в прошлом году зафиксировано 28,1 тыс. официальных перерегистраций авто с газобаллонным оборудованием ( ГБО ). Тогда как в 2019-м столько было примерно за 2,5-3 месяца. Такой спад обусловлен изменением процедуры «легализации» ГБО , которая предусматривает внесение информации в техпаспорт за дополнительную оплату.

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